Frans Timmermans kandidaat-lijsttrekker PvdA/GroenLinks bij Nederlandse parlementsverkiezingen

Vicevoorzitter van de Europese Commissie en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (62) stelt zich kandidaat om lijsttrekker te worden van de nieuwe PvdA/GroenLinks-combinatie bij de Nederlandse parlementsverkiezingen op 22 november. Dat heeft Timmermans bevestigd aan de openbare omroep NOS.

‘Ik wil premier worden omdat ik denk dat we samen op een andere manier politiek kunnen bedrijven dan de afgelopen jaren is gebeurd’, zei Timmermans aan de NOS. Hij denkt ook dat de politiek er weer voor kan zorgen dat de markt in dienst staat van mensen in plaats van andersom, en hij streeft naar een ‘eerlijker’ samenleving. ‘Ik geloof daarin en ik denk ook dat Nederland daar heel erg aan toe is.’

Timmermans is momenteel het gezicht van het klimaatbeleid van de Europese Commissie. Hij is door voorzitter Ursula von der Leyen aangeduid om de Green Deal uit te voeren, het plan om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. In de vorige legislatuur, in de Commissie-Juncker, was Timmermans ook al vicevoorzitter en moest hij onder meer toezien op de naleving van de rechtsstaatregels door de Europese lidstaten.

Als Timmermans terugkeert naar de Nederlandse politiek, zou daarmee een einde komen aan een verblijf van negen jaar in Europa. Voordien, tussen 2012 en 2014, was hij Nederlands minister van Buitenlandse Zaken. Volgens de Volkskrant heeft Timmermans Commissievoorzitter Von der Leyen al op de hoogte gebracht van zijn naderende vertrek.

Maandag raakte bekend dat de leden van PvdA en GroenLinks massaal de samenwerking van beide partijen hebben goedgekeurd. Timmermans zou als kandidaat-lijsttrekker gesteund worden door de andere prominenten van beide partijen.

Donderdagochtend nog raakten de resultaten van een peiling (uitgevoerd door i&o research) bekend, die zegt dat PvdA en GroenLinks samen 17,0 procent van de stemmen zouden veroveren, waarmee ze de verkiezingen zouden winnen – voor de VVD en de BoerBurgerBeweging. “Met de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks doet deze ‘nieuwe partij’ in een klap mee om de macht”, analyseerde het onderzoeksbureau. Op die manier lijkt Timmermans meteen de favoriet om Mark Rutte op te volgen als premier van Nederland.

Maar mocht PvdA/GroenLinks in de oppositie belanden, dan zal Timmermans als fractievoorzitter de gezamenlijke fractie in de Tweede Kamer ‘met veel plezier en toewijding’ leiden, zo zei hij. ‘Maar ik hoop dat Nederlanders mij het vertrouwen geven dat ik leiding kan geven aan een kabinet dat Nederland écht op de rails gaat zetten.’