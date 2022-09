Finland moet twee noodcentrales inschakelen om stroomtekort te vermijden

Finland heeft donderdagochtend twee noodcentrales moeten inschakelen om een stroomtekort te vermijden. Dat meldt hoogspanningsnetbeheerder Fingrid.

Het bedrijf had eind vorige maand reeds gewaarschuwd voor stroomonderbrekeningen deze winter door de huidige energiecrisis. Enkele maanden geleden stopte Rusland met de levering van stroom aan buurland Finland.

Noodcentrales op stookolie

Fingrid startte twee eigen reservecentrales op stookolie op. Het gaat om installaties in Huutokoski, in het zuidoosten van het land, en in het zuidwestelijke Forssa.

De centrales draaiden drie uur, klinkt het in een persbericht. Zo werd 200 megawatt vermogen toegevoegd aan het net. Hiermee kon het noodzakelijke evenwicht van productie en afname op het stroomnet verzekerd worden.

Gemiddeld zijn de centrales een of twee keer per jaar nodig, maar veelal door een onverwacht verlies in de stroomproductie en niet wegens het risico op stroomschaarste, voegt een woordvoerder toe.

‘Deze ochtend was de productie ontoereikend om de consumptie te dekken. We hebben de technische limiet bereikt van de stroomimport uit Zweden en de stroomproductie uit windenergie was zeer, zeer zwak.’

Fingrid beschikt deze winter over zowat 600 megawatt reserve, bovenop 12.300 megawatt geschatte capaciteit. Het land hoopt deze winter een beroep te kunnen doen op de nieuwe kernreactor Olkiluoto-3. Die werd eind december vorig jaar opgestart en zit momenteel in de testfase. Volgens operator TVO zou de centrale begin oktober aan de volledige capaciteit van 1.600 megawatt kunnen draaien.

NAVO-kandidatuur

Toen Finland in mei, te midden van de Russische invasie in Oekraïne, zijn kandidatuur voor de NAVO aankondigde, stopte Rusland de elektriciteitsleveringen. Daarbij haalde Moskou betalingsproblemen aan.

De Russische stroomimport was met 900 megawatt vermogen goed voor zowat 10 procent van de Finse stroomconsumptie. Zweden kan tot 2.400 megawatt leveren aan het buurland, maar ook de Zweden kennen schaarsteproblemen en moeten regelmatig noodcentrales op stookolie inschakelen.