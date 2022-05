Eerste proces wegens oorlogsmisdaden sinds start van oorlog in Oekraïne

Een 21-jarige Russische soldaat zal worden berecht voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het gaat om het eerste dergelijke proces sinds de start van de Russische invasie op 24 februari, maakte de procureur-generaal van Kiev woensdag bekend.

❗The first Russian serviceman will stand trial for killing a civilian, the Prosecutor General of Ukraine informed.

21-year-old Vadim Shishimarin, killed an unarmed resident of Sumy region, as, in his opinion, a man could have informed the Armed Forces of Ukraine about him. pic.twitter.com/bWQGvM7hAp

— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) May 11, 2022