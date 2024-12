Duitse regering: ‘Elon Musk probeert verkiezingen te beïnvloeden’

De Duitse regering heeft de steun in een opiniestuk van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk aan de extreemrechtse partij AfD als verkiezingsbeïnvloeding bestempeld.

Musk heeft het recht om zijn mening te uiten, verklaarde regeringswoordvoerster Christiane Hoffmann in Berlijn. ‘Maar het is duidelijk dat hij met zijn uitspraken probeert invloed uit te oefenen op de verkiezingen’, voegde ze eraan toe.

De uitlatingen volgden op een oproep van Musk aan de Duitsers om bij de verkiezingen van 23 februari op de extreemrechtse AfD te stemmen. Hij noemde de partij onder meer ‘de laatste glimp van hoop voor dit land’ in een opiniestuk in de zondagseditie van Die Welt.

De verantwoordelijke voor opiniestukken bij de krant stapte op uit protest.

Weg bij X

Hoffmann benadrukte dat de verkiezingsuitslag door de kiezers aan de stembus wordt bepaald en dat dit een interne Duitse aangelegenheid is. ‘Vrijheid van meningsuiting is een waardevol recht’, zei ze. ‘Maar dat betekent niet dat Musks standpunt gedeeld hoeft te worden.’ Ze wees er ook op dat de AfD door de veiligheidsdiensten wordt onderzocht wegens verdenking van extreemrechts extremisme. Op de vraag naar de mening van bondskanselier Olaf Scholz over zowel Musks uitspraken als de publicatie van het opiniestuk, verklaarde Hoffmann: ‘De bondskanselier doet absoluut geen uitspraken over redactionele beslissingen.’

Musk verdedigde zich eerder door te wijzen op zijn belangen in Duitsland: hij is niet alleen CEO van X, maar ook van Tesla, dat een grote productiefaciliteit ten oosten van Berlijn heeft. Hoffmann sprak zich ook uit over een mogelijk vertrek van de Duitse regering van X. ‘We maken ons uiteraard zorgen over wat er op dat platform gebeurt. Maar vertrekken betekent dat we gebruikers niet meer kunnen bereiken. Daarom vinden we het op dit moment juist om actief te blijven.’