Elon Musk beklemtoont steun voor extreemrechtse AfD: ‘De laatste glimmer hoop voor Duitsland’

Miljardair Elon Musk heeft zijn steun voor de Duitse extreemrechtse partij AfD nieuwe kracht bijgezet in een opiniestuk in een Duitse krant. De ophef die zijn steunbetuiging veroorzaakte, heeft de verantwoordelijke voor opiniestukken van de krant Die Welt genoopt haar ontslag aan te kondigen.

In de zondagseditie van Die Welt schrijft Musk in een opiniestuk dat de AfD ‘de laatste glimmer hoop voor dit land’ is.

De miljardair, die in Zuid-Afrika is geboren en nu Amerikaans staatsburger is, had eerder op zijn platform X gezegd dat ‘enkel AfD Duitsland kan redden’. Volgens de miljardair pakt de partij de problemen van vandaag aan ‘zonder de politieke correctheid die de waarheid vaak verhult’. ‘De AfD, ook al wordt die omschreven als extreemrechts, vertegenwoordigt een politiek realisme dat weerklank vindt bij veel Duitsers die vinden dat hun zorgen door het establishment worden genegeerd.’ Hij stelt verder dat AfD voor een gecontroleerd immigratiebeleid pleit ‘dat prioriteit geeft aan integratie en het behoud van de Duitse cultuur en veiligheid’. ‘Dit gaat niet om xenofobie, maar om ervoor te zorgen dat Duitsland zijn identiteit niet verliest in het streven naar globalisering. Een natie moet zijn kernwaarden en cultureel erfgoed behouden om sterk en verenigd te blijven.’

De toekomstige hoofdredacteur van Die Welt, Jan Philipp Burgard, sprak de miljardair tegen. ‘De diagnose van Musk is correct, maar zijn aanpak van behandeling, dat enkel AfD Duitsland kan redden, is fataal fout’, schrijft hij. Beide opiniestukken staan naast elkaar in de gedrukte krant. Eva Marie Kogel, opinieredacteur van de krant, diende na het stuk van Musk haar ontslag in. Andere journalisten van de krant maakten hun ongenoegen dan weer bekend op X. Volgens Duitse media zou de publicatie van het stuk van Musk nog voor Kerstmis al een grote controverse binnen de redactie hebben veroorzaakt. In een gezamenlijke verklaring reageren de huidige hoofdredacteur, Ulf Poschardt, en Burgard dat ‘democratie en journalistiek gedijen bij vrijheid van meningsuiting’. De Duitse journalistenvereniging riep redacties al op om zich niet te laten gebruiken in de verkiezingscampagne en om ‘extreem voorzichtig’ te zijn met bijdragen van derden.

Musk sprak eerder ook al steun uit voor de radicaalrechtse Reform UK van Nigel Farage en was ook de grootste financier van Donald Trumps campagne, met een bijdrage van 250 miljoen dollar.

De Duitsers gaan op 23 februari opnieuw naar de stembus omdat in november de coalitieregering onder leiding van bondskanselier Olaf Scholz uiteen is gevallen. AfD staat op plek twee in de opiniepeilingen, maar veel partijen in Duitsland hebben al laten weten niet met hen in een coalitie te willen.