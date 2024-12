Tussen Trumpaanhangers, die wars zijn alle migratie, en tech bro’s, die het liefst zonder beperking hoogopgeleide buitenlanders in hun bedrijven willen engageren, is het de voorbije dagen tot een heftige woordenwisseling gekomen. Donald Trump zelf komt vooralsnog niet tussen.

We konden Donald Trump de voorbije dagen uitvoerig zien communiceren over de aanhechting van Groenland bij de VS of over het Panamakanaal, en over zijn degradatie van Justin Trudeau tot gouverneur van de 51ste staat, Canada, maar over het conflict in zijn achterban doet hij er hardnekkig het zwijgen toe.

Dat kan ermee te maken hebben dat hij in zijn recente presidentscampagne de beide standpunten heeft omarmd: de noodzaak om arbeid en bedrijven in Amerikaanse handen te houden en een forse strijd te voeren tegen illegaal in het land verblijvende buitenlanders, maar ook – in een gesprek met leiders van techbedrijven – de noodzaak om hoogopgeleide buitenlanders voor Amerikaanse bedrijven te strikken.

De twee versies van zijn eigen programma zijn sinds maandag onder zijn aanhangers aan het botsen.

Het begon, in de chronologie van de Wall Street Journal, met de aanstelling van Sriram Krishnan tot hoofdadviseur inzake AI in Trumps regering. Dat gebeurde op 22 december. AI heeft niet rechtstreeks met migratie te maken, maar internetondernemer Krishnan, een vriend van Elon Musk, had in november in een tweet gepleit voor de afschaffing van limieten op werkvergunningen (green cards) voor buitenlandse hoger opgeleiden. ‘We hebben de besten nodig, los van waar ze geboren zijn’, meende hij toen.

Elon Musk en gewezen presidentskandidaat Vivek Ramaswamy, die samen onder Trump een ministerie voor Overheidsefficiëntie zullen leiden, waren het eens met die stelling. Méér: Krishnan sprak op X zijn wens uit dat het schrappen van limieten op dergelijke green cards en visa (een H-1B visum) een ingreep zou worden van dat nieuw op te richten ministerie. Op dit ogenblik is er een maximumlimiet van 85.000 nieuwe H-1B-visa per jaar. Amazon was in 2024 koploper met 3871 nieuwe H-1B-werknemers. Google had dit jaar volgens cijfermateriaal in The Washington Post 1058 nieuwe werknemers met H-1B-visa en Tesla 742. De teneur bij die grote bedrijven is dat de limiet veel te laag ligt.

Sriram Krishnan, op 30 april 2024. © San Francisco Chronicle via Getty

‘VS vereren middelmatigheid’

Laura Loomer was tijdens de campagne een tijdje een stoorzender voor andere Trumpsupporters, die haar plaats op het vliegtuig van de presidentskandidaat niet konden appreciëren. Een deel van de basis ziet haar echter als ‘echt MAGA’, echt Trumpiaans. Ze is vijandig tot sceptisch over alle migratie, hoogopgeleid, laagopgeleid, illegaal, legaal. Ze verdedigt Trumps ‘Amerika eerst’-politiek. Loomer noemde de aanstelling van Krishnan ‘erg verontrustend’, en ‘in directe oppositie’ met Trumps plannen om Amerikaanse banen in Amerikaanse handen te houden. Ze luidde daarmee een internetstormpje in van héél negatieve reacties op de uitspraken en de herkomst van Krishnan (hij werd geboren in India). ‘Wat Sriram Krishnan ook zegt, hij is INDIA eerst’, aldus een X-gebruiker die door de Wall Street Journal wordt geciteerd, ‘Doet er niet toe wat mensen rondom hem zeggen. Zijn enige doel is om meer Indiërs te importeren om Amerikaanse werknemers te VERVANGEN’. Sommigen lieten niet na erop te wijzen dat ook Elon Musk in het buitenland geboren is, in Zuid-Afrika.

Loomer herinnerde haar volgers aan Trumps oude uitspraken, die ingingen tegen H-1B-visa.

Het hielp niet dat zowel Musk als Ramaswamy nogal ontactisch reageerden op de bezwaren van andere Trumpaanhangers tegen de migratieversoepeling voor hoogopgeleiden.

Ramaswamy vond dat bedrijven verplicht zijn hoogopgeleiden aan te voeren, zo niet worden ze overvleugeld door bijvoorbeeld China. Want, schreef hij, de Amerikaanse cultuur ‘vereert middelmatigheid boven uitmuntendheid’. ‘”Normaliteit”’, voegde hij toe, ‘volstaat niet in een hyper-competitieve globale markt voor technisch talent.’

Musk, die zelf met een H-1B-visum naar de VS kwam en sindsdien duizenden werknemers met een H-1B-visum in dienst nam, liet weten dat er in de VS een ernstig tekort is aan ‘extreem getalenteerde en gemotiveerde ingenieurs’.

Reactie op X: ‘Open een school. We hebben hersenen’.

Repliek van Musk: ‘Als je een school nodig hebt, ben je al verloren.’

Musk preciseerde dat hij slechts de top 0,1 procent van ingenieurstalent via legale inwijking nodig heeft.

‘Indringers uit de Derde Wereld’

Loomer kwam aanzetten met de naar verhouding belabberde lonen in Musks Tesla-fabrieken, waar (buitenlandse) ingenieurs met een brutoloon van 70.000 dollar (67.000 euro, red) starten. ‘Dus je vertelt me’, schreef ze op X, ‘dat je met een startloon van 70.000 dollar per jaar een top 0,1 procent talent kunt binnenhalen?’ Ze noemde de Indiase werknemers ‘indringers uit de Derde Wereld’.

Tech bros have never seen this statement from @realDonaldTrump because they only decided to pretend being MAGA 4 months ago after Trump almost has his head blown off in Butler, PA.



I am an original MAGA Trump supporter.



I’m as die hard as they come.



MAGA! AMERICA FIRST! https://t.co/1LPewSbxgG — Laura Loomer (@LauraLoomer) December 27, 2024



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Brendan Dilley, een Trumpgezinde podcaster formuleerde het volgens The Washington Post zo: ‘Ik vind het altijd geweldig als die tech bro’s je recht voor de raap vertellen dat ze nul begrip hebben voor Amerikaanse cultuur en je vervolgens brutaalweg zeggen dat JIJ het bent wat er misgaat met het land.’

Loomer en enkele critici van Musk klaagden erover dat ze na hun tussenkomsten over de migratie van hoogopgeleiden (tijdelijk) hun verificatie op X kwijtgeraakt waren. Ze verweten de baas van X censuur te hanteren om hen het zwijgen op te leggen.

Musk, op X: ‘Loomer hengelt naar aandacht. Negeren.’

Loomer: ‘Ik kijk uit naar de onvermijdelijke scheiding tussen president Trump en Big Tech. Laten we bidden dat de fake Big Tech-romance met Trump van korte duur is.’

Afwachten voor welk kamp Trump uiteindelijk kiest, als hij kiest.