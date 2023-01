CorruptionEurope: Panzeri wordt spijtoptant

In het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement heeft het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri besloten op te treden als spijtoptant.

Dat meldt het federaal parket. De man moet nu “substantiële, onthullende, waarheidsgetrouwe en volledige verklaringen” afleggen over zijn eigen rol in het dossier en die van de andere betrokkenen.

In ruil voor zijn medewerking wacht hem een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan vier jaar met uitstel en één jaar effectief, en een geldboete, zo melden gerechtelijk bronnen. Ook het geld dat hij met de feiten verdiend heeft, word verbeurd verklaard. Het zou intussen gaan om een bedrag van één miljoen euro.