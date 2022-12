CorruptionEurope: huiszoeking in het Europees Parlement in Brussel

Het federaal parket gaf maandagavond in een persbericht verdere toelichting bij de anticorruptie-operatie van de voorbije dagen:

‘Sinds vrijdag zijn met de steun van de veiligheidsdiensten van het Europees Parlement de informaticamiddelen van 10 parlementaire medewerkers “bevroren” om te voorkomen dat er gegevens zouden verdwijnen die van belang kunnen zijn voor het onderzoek. Het doel van de huiszoeking in het Europees Parlement was de inbeslagname van deze gegevens. Gisteren, zondag 11 december, vonden ook huiszoekingen plaats in Italië. Een operatie die uitgevoerd kon worden dankzij de steun van Eurojust.’

‘Sinds het begin van de operatie werden er in totaal 20 huiszoekingen verricht, waarvan 19 in privéwoningen en deze in de kantoren van het Europees Parlement. Enkele honderdduizenden euro’s werden op drie verschillende plaatsen in beslag genomen: 600.000 euro in de woning van één van de verdachten, verscheidene honderdduizenden euros in een koffer in een Brusselse hotelkamer en ongeveer 150.000 euro in een appartement dat aan een lid van het Europees Parlement toebehoort.’

‘Tot op heden werden er zes mensen geïnterpelleerd in deze zaak. Vier van hen, waaronder een lid van het Europees Parlement, zijn aangehouden. Deze laatsten verschijnen deze woensdag voor de raadkamer.’

‘De wettelijke bepalingen voor huiszoekingen in de woning van een lid van het Europese Parlement verschillen naar gelang hun nationaliteit en het land waarin deze huiszoekingen plaatsvinden. Concreet betekent dit in het kader van een Belgisch onderzoek naar een Belgisch parlementslid de Belgische regels van toepassing zijn inzake immuniteit van die Belgische parlementsleden.’

‘Voor een huiszoeking bij een Belgisch lid van het Europees Parlement is volgens de Belgische grondwet een beschikking nodig van de eerste voorzitter van het hof van beroep op verzoek van de bevoegde onderzoeksrechter en is de aanwezigheid van de voorzitter van de betrokken vergadering (in dit geval het Europees Parlement) vereist.’

‘Aan beide voorwaarden werd dit weekend voldaan. Dit alles gebeurde in uitstekende samenwerking en met de steun van de veiligheidsdiensten van het genoemde parlement. Belangrijk om te vermelden is dat, in het geval van een heterdaad, het evenwel mogelijk is op te treden, en met name huiszoekingen te verrichten, zelfs in het geval van parlementaire onschendbaarheid.’