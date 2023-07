Krijgt België extra zetel in Europees Parlement?

België zou voor de verkiezingen van 2024 één extra zitje in het Europees Parlement krijgen. De EU-ambassadeurs zijn het woensdag eens geraakt over de samenstelling van het Europees halfrond tussen 2024 en 2029, kondigt het Spaans voorzitterschap woensdag aan via Twitter.

Het Europese verdrag bepaalt dat het Europees Parlement maximaal 750 leden en een voorzitter mag tellen. Momenteel zijn 705 zetels bezet, waarvan 21 voor België, maar het Europees Parlement wil dat na de verkiezingen van juni 2024 naar 716 brengen om rekening te houden met de meest recente bevolkingscijfers.

In het voorstel van het Parlement bleef ons land steken op 21 zitjes, maar de lidstaten kregen zelf ook nog een zegje. België liet eerder al weten één à twee extra zetels te zullen claimen.

De EU-ambassadeurs van de lidstaten zijn het nu eens geworden over de samenstelling van het Parlement na 2024. Volgens het Nederlandse persagentschap ANP zou België net als Polen, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Slovakije, Ierland, Slovenië en Letland één extra Europarlementslid mogen verkiezen als het van de Raad afhangt. Nederland zou er dan weer twee bij krijgen, net als Spanje en Frankrijk. Het Europees Parlement zou daarmee uitdijen tot 720 zetels.

EU-diplomaten vermoeden dat het Parlement zal kunnen leven met die aanpassingen aan zijn voorstel. Hoe dan ook dringt de tijd: de Europese verkiezingen vinden plaats in juni volgend jaar en veel lidstaten beginnen binnenkort al aan de voorbereidingen.