Canada stuurt herstelde turbine van gaspijpleiding Nord Stream terug naar Duitsland

Canada heeft zaterdag besloten de turbines voor de Russische gaspijpleiding Nord Stream terug te geven aan Duitsland om de energiecrisis te verlichten. Oekraïne had Canada eerder gevraagd om niet te bezwijken ‘onder de chantage van het Kremlin’ en de turbines, die zich in ateliers van Siemens nabij Montréal in Québec bevonden, niet terug te sturen.

“Canada zal Siemens Canada een herroepbare toelating van beperkte duur toekennen om de terugkeer van de herstelde Nord Stream-1-turbines toe te laten, wat Europa zal helpen om toegang te krijgen tot betrouwbare en betaalbare energie”, verklaarde Jonathan Wilkinson, de Canadese minister van Natuurlijke Hulpbronnen. “In afwezigheid van de noodzakelijke toevoer van aardgas zal de Duitse economie omvangrijke moeilijkheden ondervinden en riskeren de Duitsers bij het naderen van de winter niet in staat te zijn hun huizen te verwarmen.” De Canadese minister beschuldigde de Russische president Vladimir Poetin ervan verdeeldheid te willen zaaien onder de bondgenoten.

Het Russische gasconcern Gazprom had zich op de werkzaamheden beroepen om de in juni verminderde leveringen aan Duitsland via de gaspijpleiding te rechtvaardigen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov had vrijdag gezegd dat de capaciteit van de pijplijn opnieuw zou worden opgetrokken indien de herstelde turbine aan Rusland geleverd zou worden. Duitsland zelf beschouwde de verminderde leveringen als een “economische aanval”.