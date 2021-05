EU-buitenlandministers houden dinsdag spoedvergadering over geweld in Gazastrook

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie vergaderen dinsdag per videoconferentie over het geweld in de Gazastrook. Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, aangekondigd. Hij heeft het over een 'onaanvaardbaar hoog aantal burgerslachtoffers'.

Sophie Wilmès (MR). © Belga Image

'Rekening houdend met de escalatie van geweld tussen Israël en de Palestijnen en het onaanvaardbare aantal burgerslachtoffers, roep ik de vergadering dinsdag bijeen', aldus Borrell op Twitter. Zaterdag had de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès er bij Borrell op aangedrongen om te bespreken hoe de EU het best een bijdrage kan leveren aan het beëindigen van het aanhoudende geweld, een staakt-het-vuren te bekomen en een terugkeer te zoeken naar het vredesproces. 'De ernst van de situatie vraag een gecoördineerde actie van de EU', zo bevestigde Wilmes zondag. De Israëlische strijdkrachten zeggen dat militante Palestijnen in enkele dagen tijd zo'n 3.000 raketten hebben afgevuurd op Israël. Dat reageerde met honderden luchtaanvallen op doelen in de Palestijnse enclave aan de kust. Op de Gazastrook vielen daarbij 174 doden, in Israël tien. 'Rekening houdend met de escalatie van geweld tussen Israël en de Palestijnen en het onaanvaardbare aantal burgerslachtoffers, roep ik de vergadering dinsdag bijeen', aldus Borrell op Twitter.Zaterdag had de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès er bij Borrell op aangedrongen om te bespreken hoe de EU het best een bijdrage kan leveren aan het beëindigen van het aanhoudende geweld, een staakt-het-vuren te bekomen en een terugkeer te zoeken naar het vredesproces. 'De ernst van de situatie vraag een gecoördineerde actie van de EU', zo bevestigde Wilmes zondag.De Israëlische strijdkrachten zeggen dat militante Palestijnen in enkele dagen tijd zo'n 3.000 raketten hebben afgevuurd op Israël. Dat reageerde met honderden luchtaanvallen op doelen in de Palestijnse enclave aan de kust. Op de Gazastrook vielen daarbij 174 doden, in Israël tien.