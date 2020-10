Al twee weken wordt in Nigeria massaal op straat gekomen tegen SARS, een elite-eenheid die buitensporig geweld gebruikt.

De Nigeriaanse politie heeft dinsdagavond volgens Amnesty International het vuur geopend op demonstranten in de grootste stad van Afrika, Lagos, na bijna twee weken van protesten tegen buitensporig politiegeweld.

'Amnesty International heeft geloofwaardige maar verontrustende bewijzen verzameld van excessief gebruik van geweld dat leidde tot de dood van betogers aan de tolpoort van Lekki in Lagos', meldt de mensenrechtenorganisatie op Twitter.

Amnesty International has received credible but disturbing evidence of excessive use of force occasioning deaths of protesters at Lekki toll gate in Lagos. #EndSARS #Lekki #Nigeria — Amnesty International Nigeria (@AmnestyNigeria) October 20, 2020

Er is nog geen officiële bevestiging van het aantal doden. Een ooggetuige meldt aan de BBC 20 lijken en zeker 50 gewonden gezien te hebben nadat soldaten het vuur openden, en ook Reuters kreeg van getuigen te horen dat er in de massa geschoten werd.

De autoriteiten hadden voor dinsdag een uitgaansverbod van 24 uur afgekondigd voor Lagos en omgeving, in een poging om de manifestaties de kiem in te smoren. De betogers die de tolpoort in Lekki al dagen bezetten, weigerden die echter te verlaten.

Via Twitter liet het Nigeriaanse leger laten weten dat de berichten over soldaten die burgers ombrengen als "fake news" te bestempelen zijn. De provinciale regering heeft wel al bevestigd dat er een schietpartij was en dat het onderzoek loopt.

Hoe zijn de demonstraties ontstaan?

Aan de basis van de protesten ligt een video waarin te zien is hoe een agent van de inmiddels opgedoekte elite-eenheid Special Anti-Robbery Squad (SARS) een jongeman doodt.

SARS werd opgericht in 1992 om diefstallen, ontvoeringen en andere geweldmisdaden in Nigeria aan te pakken, maar wordt ervan beschuldigd de mensenrechten te schenden met illegale arrestaties, mishandelingen en schietpartijen.

De president van Nigeria, Muhammadu Buhari, ontmantelde de eenheid op 11 oktober. In de plaats zou er een nieuwe eenheid komen, een Special Weapons and Tactics-team (SWAT), maar ook die stuit op weerstand bij de betogers.

Ondertussen is de #EndSARS-beweging uitgegroeid tot een grotere beweging die naast het einde van het politiegeweld ook strengere controle op de veiligheidsdiensten eist en hervormingen in de manier waarop het land geleid wordt.

De hashtag #EndSARS raakt ook buiten Nigeria steeds meer verspreid. Twitter-oprichter Jack Dorsey, acteur John Boyega en Manchester United-spelers Odion Ighalo en Marcus Rashford veroordelen het geweld en de corruptie in Nigeria.

Ook Naomi Campbell, Rhianna en Beyoncé delen hun steun via de sociale media.

A message from Beyoncé. #EndSARS



See listed organizations to show your support: https://t.co/yNqzbrxBeK pic.twitter.com/hYfIwVjBZy — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) October 21, 2020

