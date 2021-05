Duizenden mensen zijn zaterdag in meerdere Franse steden de straat opgegaan voor 1 mei-optochten. Betogers uitten ondanks nationale coronamaatregelen en/of regen hun onvrede over onder meer de overheidsplannen om werkloosheidsuitkeringen aan te passen.

In het hele land waren volgens de vakbond CGT ruim 300 demonstraties gepland, onder meer in Parijs, Lyon, Nantes, Lille en Toulouse. Er kwamen volgens het syndicaat meer dan 150.000 mensen opdagen.

De Dag van de Arbeid is traditioneel een dag van bijeenkomsten van linkse partijen en vakbonden. In Parijs werden demonstrerende vakbondsleden vergezeld door leden van de "gele hesjes-beweging", de beweging die drie jaar geleden een reeks wekelijkse protesten tegen de overheid opzette. Ook medewerkers uit sectoren die hard zijn getroffen door de coronamaatregelen namen deel aan de acties.

De demonstraties verliepen overwegend vreedzaam, maar in Lyon moest de politie optreden tegen ongeveer 200 mensen die met vuurwerk gooiden. In Parijs waren 5.000 agenten op de been. In de Franse hoofdstad botste een aantal in het zwart geklede betogers met de politie. Ze gooiden met stenen en afvalbakken. Er werden 34 mensen opgepakt van wie er veertien in de cel blijven, aldus het parket.

Volgens de CGT waren er in de Lichtstad 25.000 betogers. De '1 mei-protesten' werden ook bijgewoond door de linkse politicus Jean-Luc Melenchon. Die hoopt net als de rechtse troef Marine le Pen, president Emmanuel Macron te verslaan bij de presidentsverkiezingen volgend jaar.

