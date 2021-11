Duitsland heeft de Europese Unie dinsdag opgeroepen om maatregelen te nemen om de toestroom aan migranten aan de Poolse grens afkomstig uit Wit-Rusland te helpen indijken.

'Polen of Duitsland kunnen dit niet alleen aan', zei minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer aan het boulevardblad Bild. Hij roept de EU op om een blok te vormen. 'We moeten de Poolse overheid helpen om haar buitengrens te beveiligen. Dat zou de taak van de Europese Unie moeten zijn. Ik roep haar nu op om maatregelen te nemen.'

Honderden migranten

De oproep komt er nadat Polen liet weten honderden migranten te hebben tegengehouden die illegaal de grens probeerden over te steken vanuit Wit-Rusland. Duizenden anderen troepen bovendien samen aan de grens. De Poolse regering vreest dat de situatie uit de hand zal lopen. Seehofer zegt nog de beslissing van Polen te steunen om een muur te bouwen aan de grens met Wit-Rusland. 'We mogen geen kritiek hebben dat het land de buitengrenzen van de EU beschermt', zegt hij. 'Uiteraard niet met wapens, maar met andere middelen.'

Sancties

Ook Duits Europees Parlementslid Manfred Weber riep de EU in Bild op om beslissende acties te ondernemen. Hij vraagt verscherpte sancties tegen de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko en zijn entourage. 'De oostelijke EU-landen heben snelle en effeciënte hulp nodig', aldus de CSU-politicus. De EU beschuldigt Loekasjenko ervan migranten uit het Midden-Oosten en Afrika per vliegtuig naar zijn land te hebben laten komen, om ze vervolgens te voet richting de EU te sturen.

Wraak

Volgens Europa deed Minsk dat uit wraak voor de sancties die Brussel uitvaardigde vanwege de onderdrukking van de oppositie in Wit-Rusland. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft de EU-lidstaten maandag opgeroepen om het licht op groen te zetten voor nieuwe sancties. Europarlementslid Weber uitte ook kritiek op Turkije, een van de landen waaruit migranten vertrekken. 'Als president (Recep Tayyip) Erdogan nu opnieuw de EU probeert te chanteren door talrijke migrantenvluchten naar Wit-Rusland te sturen, is een ondubbelzinnig antwoord nodig', zei hij. 'Hij zal falen, net zoals bij zijn poging om migranten te smokkelen over de Grieks-Turkse grens.

De Commissie moet meteen in gesprek gaan met de Turkse regering.' Ook Duitsland, buurland van Polen, zag het aantal migranten vanuit Wit-Rusland sterk stijgen. In oktober alleen waren dat er bijna 5.000. Berlijn reageerde door extra controles uit te voeren aan de grens en extra politieagenten te sturen.

'Polen of Duitsland kunnen dit niet alleen aan', zei minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer aan het boulevardblad Bild. Hij roept de EU op om een blok te vormen. 'We moeten de Poolse overheid helpen om haar buitengrens te beveiligen. Dat zou de taak van de Europese Unie moeten zijn. Ik roep haar nu op om maatregelen te nemen.' De oproep komt er nadat Polen liet weten honderden migranten te hebben tegengehouden die illegaal de grens probeerden over te steken vanuit Wit-Rusland. Duizenden anderen troepen bovendien samen aan de grens. De Poolse regering vreest dat de situatie uit de hand zal lopen. Seehofer zegt nog de beslissing van Polen te steunen om een muur te bouwen aan de grens met Wit-Rusland. 'We mogen geen kritiek hebben dat het land de buitengrenzen van de EU beschermt', zegt hij. 'Uiteraard niet met wapens, maar met andere middelen.' Ook Duits Europees Parlementslid Manfred Weber riep de EU in Bild op om beslissende acties te ondernemen. Hij vraagt verscherpte sancties tegen de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko en zijn entourage. 'De oostelijke EU-landen heben snelle en effeciënte hulp nodig', aldus de CSU-politicus. De EU beschuldigt Loekasjenko ervan migranten uit het Midden-Oosten en Afrika per vliegtuig naar zijn land te hebben laten komen, om ze vervolgens te voet richting de EU te sturen. Volgens Europa deed Minsk dat uit wraak voor de sancties die Brussel uitvaardigde vanwege de onderdrukking van de oppositie in Wit-Rusland. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft de EU-lidstaten maandag opgeroepen om het licht op groen te zetten voor nieuwe sancties. Europarlementslid Weber uitte ook kritiek op Turkije, een van de landen waaruit migranten vertrekken. 'Als president (Recep Tayyip) Erdogan nu opnieuw de EU probeert te chanteren door talrijke migrantenvluchten naar Wit-Rusland te sturen, is een ondubbelzinnig antwoord nodig', zei hij. 'Hij zal falen, net zoals bij zijn poging om migranten te smokkelen over de Grieks-Turkse grens. De Commissie moet meteen in gesprek gaan met de Turkse regering.' Ook Duitsland, buurland van Polen, zag het aantal migranten vanuit Wit-Rusland sterk stijgen. In oktober alleen waren dat er bijna 5.000. Berlijn reageerde door extra controles uit te voeren aan de grens en extra politieagenten te sturen.