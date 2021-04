De Duitse extreem-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft zaterdag op de eerste dag van haar partijcongres beslist om nog geen topkandidaat aan te duiden voor de parlementsverkiezingen in september dit jaar.

De AfD is sinds haar oprichting in 2013 uitgegroeid tot de grootste oppositiepartij van Duitsland. Maar de jongste jaren heerst er veel interne verdeeldheid over de extremistische koers van de partij. Die verdeeldheid zorgt voor spanningen over de kandidaturen.

Het wordt afwachten hoe succesvol de parlementsverkiezingen in het najaar zullen zijn voor AfD. Mogelijk is die over haar hoogtepunt heen, al zal ze misschien kunnen profiteren van de tanende populariteit van de traditionele partijen en kanselier Merkel in het bijzonder. De strenge coronamaatregelen en trage vaccinatiecampagne vallen bij heel wat Duitsers bijzonder slecht. De slogan waarmee AfD naar de verkiezingen trekt, is dan ook gericht tegen die maatregelen: "Deutschland. Aber normaal" (Duitsland. Maar normaal).

Mogelijk zal in plaats van één topkandidaat gekozen worden voor een duo, maar een beslissing daarover komt er niet meteen, klonk het zaterdag. De partij wil ook haar leden raadplegen hierover, 'om geloofwaardig te blijven als partij van de basis'.

Het partijcongres loopt ook zondag nog.

