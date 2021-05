In de Israëlische grootstad Tel Aviv is dinsdagavond en woensdagochtend raketalarm geslagen. In het stadscentrum waren meerdere explosies te horen. Er kwamen voor zover bekend drie mensen om het leven. In de nacht van dinsdag op woensdag kwam het ook tot rellen in een voorstad van Tel Aviv. De raketaanvallen volgden op een Israëlische luchtaanval tegen een dertien verdiepingen tellend gebouw in Gaza. Bij die aanval vielen volgens Hamas dertig doden.

In de Israëlische grootstad Tel Aviv is dinsdagavond raketalarm geslagen. In het stadscentrum waren meerdere explosies te horen.

De islamistische organisatie Hamas, die de Palestijnse enclave Gaza bestuurt, liet weten 130 raketten op de Israëlische stad en omgeving te hebben afgevuurd. De meeste van de raketten werden onderschept door de Israëlische luchtafweer, maar enkele troffen de stad.

De militaire tak van Hamas gaf woensdagochtend in een mededeling aan dat ze bezig was om nog eens ruim 200 raketten af te vuren, '110 raketten naar de metropool Tel Aviv en 100 raketten naar de stad Beersheva, als vergelding voor de hervatting van bombardementen op gebouwen waar burgers wonen'.

Het raketalarm ging woensdagochtend af in beide steden, bevestigde het Israëlische leger. 'Families werden gewekt en met spoed naar schuilplaatsen gebracht', aldus een mededeling op Twitter.

Dinsdag hebben de raketaanvallen op groter Tel Aviv aan drie mensen het leven gekost. In de stad Cholon werd een bus getroffen, die uitbrandde. Een vrouw liet daarbij het leven terwijl zes mensen gewond geraakten. In de stad Rischon Lezien verloor een andere vrouw het leven bij een directe raketinslag. De krant Haaretz maakt melding van een derde dodelijk slachtoffer.

Op de luchthaven Ben Goerion is het luchtverkeer opgeschort 'om het luchtruim van het land te verdedigen', aldus Haaretz. De vluchten zijn naar Cyprus omgeleid.

Tevoren had het Israëlische leger in de Gazastrook bij een luchtaanval een gebouw van dertien verdiepingen met kantoren voor leden van Hamas volledig vernietigd, zo hebben journalisten van het Franse persbureau AFP vastgesteld. Daar melden de autoriteiten 32 dodelijke slachotffers, onder wie 10 kinderen, en 220 gewonden.

De omwonenden van het gebouw, dat bekendstaat als de Hanadi-toren, waren voor de aanval aangemaand hun huis te verlaten, zo vertelden ooggetuigen dinsdagavond. De belendende gebouwen hebben schade opgelopen.

Een woordvoerder van Hamas had met een 'harde raketaanval' op Tel Aviv gedreigd als de Hanadi-toren zou worden vernietigd. Uit Palestijnse bron verluidt dat het Israëlische leger in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever een Palestijn heeft doodgeschoten en een andere heeft verwond. De twee maken allebei deel uit van de Palestijnse inlichtingendiensten en waren in een schotenwisseling geraakt nabij Nabloes. Tevoren had het Israëlische leger melding gemaakt van een poging tot aanslag en eraan toegevoegd 'twee aanvallers te hebben geneutraliseerd.'

Pijplijn

Bij een raketaanval vanuit de Gazastrook is in het zuiden van Israël een oliepijpleiding getroffen. Op televisiebeelden is te zien hoe een grote tank in vlammen opging.

De leiding voert tussen de steden Ashkelon en Eilat.

'Slechts het begin'

Israël en Hamas zijn klaar om een lang conflict uit te vechten, als we hun officiële verklaringen mogen geloven.

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz waarschuwde dinsdagavond dat de luchtaanvallen op de Gazastrook 'slechts het begin' waren en dat er 'nog veel doelwitten in het vizier liggen'.

'Geen enkel soeverein land zou accepteren dat men zijn populatie onder vuur neemt, en wij gaan dat ook niet doen', zei Gantz na de raketaanval tegen Tel Aviv op de Israëlische televisie.

Hamas, dat de Gazastrook bestuurt, gaf dan weer aan 'klaar te zijn' om nog meer luchtaanvallen van Israël het hoofd te bieden. 'Als Israël een escalatie wil, staat het verzet klaar, als Israël wil stoppen, dan zijn we daar ook klaar voor', aldus het hoofd van Hamas Ismail Haniyeh in een televisietoespraak. Hij riep de Israëlische ordediensten ook op om zich terug te trekken van de Tempelberg in Oost-Jeruzalem, waar al enkele dagen gewelddadige confrontaties plaatsvinden tussen Israëliërs en Palestijnen.

De escalatie van het geweld tussen Hamas en Israël volgt op verschillende dagen van rellen in Oost-Jeruzalem, het Palestijnse gedeelte van de stad dat volgens het internationaal recht illegaal geannexeerd werd door Israël. Bij die confrontaties vielen al honderden gewonden.

'Oorlog op grote schaal'

De gezant van de Verenigde Naties voor het Midden-Oosten Tor Wennesland riep intussen beide partijen op de confrontaties meteen te stoppen. De VN-Veiligheidsraad komt woensdag opnieuw samen voor een spoedvergadering, de tweede in drie dagen.

Stop the fire immediately. We’re escalating towards a full scale war. Leaders on all sides have to take the responsibility of deescalation. The cost of war in Gaza is devastating & is being paid by ordinary people. UN is working w/ all sides to restore calm. Stop the violence now — Tor Wennesland (@TWennesland) May 11, 2021

'Stop deze raketaanvallen meteen', aldus Wennesland op Twitter, 'Deze escalatie gaat in de richting van een oorlog op grote schaal. De verantwoordelijken van alle kampen moeten zich inzetten om tot een de-escalatie te komen. Een oorlog in Gaza zou verwoestend zijn en de gewone mensen zouden de prijs betalen'.

Een eerste vergadering van de VN-Veiligheidsraad was afgerond zonder gemeenschappelijke verklaring van de vijftien leden van de Veiligheidsraad, omdat de VS 'in dit stadium' een voorstel van Noorwegen niet wil goedkeuren. In het Noorse voorstel, dat persagentschap AFP kon inkijken, stond - zonder het geweld te veroordelen - een oproep van de Veiligheidsraad aan Israël 'om de kolonisatieactiviteiten, de vernielingen en de uithuiszettingen tegenover de Palestijnen stop te zetten, inclusief in Oost-Jeruzalem'. De tekst riep beide partijen ook op 'om geen unilaterale maatregelen te nemen die de spanningen vergroten en de levensvatbaarheid van de Tweestatenoplossing ondermijnen' en vroeg ook om terughoudendheid en het vermijden van provocaties, met respect voor 'de historische status-quo in de heilige plaatsen.'

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, zei dinsdag niet of de VS nu wel akkoord zouden gaan met een verklaring vanuit de Veiligheidsraad.

Synagoge in brand, rellen en noodtoestand in Lod

Na de luchtaanval tegen Tel Aviv, kwam het in de Israëlische stad Lod, waar Joden en Arabieren samenleven, tot zware rellen. Volgens mediaberichten staken Arabieren een synagoge in brand. Er werden ook tientallen auto's in brand gestoken en ruiten van winkels ingegooid.

De burgemeester van Lod, een stad op 15 kilometer van de hoofdstad Tel Aviv, spreekt van een 'burgeroorlog' in de stad en vraagt om een onmiddellijk uitgaansverbod. Kort daarna riep premier Benjamin Netanyahu de noodtoestand uit voor de stad.

Een 25-jarige Arabische man werd doodgeschoten in de stad, een 34-jarige man werd opgepakt. Volgens de media is de verdachte van de dodelijke schietpartij een Joodse inwoner van de stad.

De Joodse inwoners beschuldigen de politie ervan dat ze de controle volledig verloren is en vragen dat het leger bijstand biedt. De overheid heeft de grenswacht naar de stad gestuurd.

Lod ligt in in de buurt van de internationale luchthaven Ben Gurion en geldt als een stad met veel problemen en veel criminaliteit. Ook in de steden Akko, in het noorden van Israël, en Jaffa, in de buurt van Tel Aviv, waren er zware rellen. In die twee steden wonen voornamelijk moslims.

