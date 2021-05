Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn maandag zeker twintig Palestijnen, onder wie negen kinderen, omgekomen. Dat heeft het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Eerder vandaag had Hamas vanuit Gaza op zijn beurt raketten op Israël afgevuurd in een reactie op de rellen in Oost-Jeruzalem.

De aanval vond plaats in Beit Hanoen, in het noorden van de enclave. Een hoge bevelhebber van de in Gaza regerende islamistische beweging Hamas is daarbij om het leven gekomen, wat Hamas ook heeft bevestigd.

Eerder op de dag had Hamas raketten op Israël afgevuurd na rellen in Oost-Jeruzalem. Volgens het Israëlische leger zijn er vanuit Gaza meer dan 45 raketten afgevuurd, waarbij zes Jeruzalem als doel hadden. Er is ook met een pantserafweerwapen op een civiel voertuig geschoten, één burger raakte gewond.

Rode lijn

'Hamas heeft een rode lijn overschreden', reageerde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op de raketaanval van Hamas. Hij beloofde een gespierd antwoord van de Joodse staat.

'Wij zullen geen aanval op ons gebied, onze hoofdstad, onze burgers en soldaten dulden', waarschuwde de regeringsleider. 'Wie ons aanvalt zal een zware prijs betalen.' Volgens een Israëlische legerwoordvoerder is de luchtaanval dan ook het begin van een reeks aanvallen op Hamas.

Oost-Jeruzalem

In Oost-Jeruzalem is het al dagen onrustig. De protesten worden veroorzaakt door spanningen rond de aanstaande uitzetting van tientallen Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem, die moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Vrijdagavond vielen ook al meer dan 200 gewonden bij botsingen tussen demonstranten en de Israëlische politie op het Moskeeplein.

Vandaag is het in Israël 'Jeruzalemdag', een nationale feestdag waarop gevierd wordt dat Oost-Jeruzalem, inclusief de Oude Stad, tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 in Israëlische handen viel. Uit vrees voor geweld heeft de Israëlische politie Joden verboden om bij vlaggenmarsen door de Oude Stad ook de Tempelberg te bezoeken. Ook de grootste mars, van duizenden jongeren, werd door de organisatoren geannuleerd uit vrees voor nieuw geweld. Toch zijn opnieuw honderden mensen gewond geraakt nadat Palestijnen en Israëlische politieagenten opnieuw slaags raakten en er een brand uitbrak op het Moskeeplein. (Belga)

