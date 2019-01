Donald Tusk: 'Over brexit-deal valt niet meer te onderhandelen'

Europees president Donald Tusk heeft woensdagavond in een aan de Britse premier Theresa May gerichte tweet bevestigd dat er over de deal omtrent de Britse terugtrekking uit de Europese Unie niet meer te onderhandelen valt.

'Mijn boodschap aan eerste minister @theresa_may: Het standpunt van de Europese Unie is duidelijk en consistent. Het akkoord over de uitstap staat niet open voor nieuwe onderhandelingen. Gisteren stelden we vast wat het Verenigd Koninkrijk niet wil. Maar wij weten nog altijd niet wat het Verenigd Koninkrijk (wel) wil', zo luidde de tweet.

Eerder liet ook Europees brexitonderhandelaar Michel Barnier al zijn teleurstelling en onbegrip blijken nu het Britse parlement premier Theresa May opnieuw naar Brussel stuurt om het echtscheidingsakkoord te heronderhandelen. 'Theresa May heeft afstand genomen van een akkoord dat ze zelf heeft onderhandeld en waar we een compromis over hadden bereikt. Dit is hoe we er nu voor staan.'

'De backstop is niet zomaar wat dogmatiek, maar wel een realistische oplossing waarvoor we twee jaar van extreem intense onderhandelingen nodig hebben gehad. Het is de enige pragmatische oplossing die ervoor zorgt dat de rechten van burgers gewaarborgd blijven, dat de interne markt volledig gerespecteerd wordt en dat bedrijven en consumenten beschermd zijn. Dus om hen te horen zeggen wat ze zeggen, is hard.'

Dat Europa de onderhandelingen nu op vraag van Groot-Brittannië opnieuw openbreekt, is ook voor Barnier totaal uitgesloten. De Fransman riep op tot 'helderheid, realisme en verantwoordelijkheidszin aan beide zijden'. 'Europa is klaar en blijft ook de komende dagen klaar staan om de intensiteit van de toekomstige relaties, zeker op economisch vlak, nog te versterken.' Daarvoor moeten de Britten wel aangeven wat ze precies willen, besloot hij.

Hoogspanning in Ierland

De verwikkelingen veroorzaken ondertussen ook hoogspanning in Ierland. Taoiseach Leo Varadkar benadrukte in het Ierse parlement dat er geen sprake kan zijn van een heronderhandeling van het akkoord.

'De boodschap van de Europese Unie is duidelijk', zei Varadkar. 'Het echtscheidingsakkoord wordt neit heropend. Er is geen enkele reden om een bijzondere Europese top te organiseren.' De Ier hekelde de onzekerheid in Londen over wat de alternatieven voor de backstop kunnen zijn. 'Ik weet niet wat de alternatieve regelingen zijn. We zijn al eens op dit punt geweest en ik denk niet dat dat soort regeling bestaat. Daarom hebben we het akkoord dat we nu hebben.'

Het Britse Lagerhuis stemde het terugtrekkingsakkoord tussen May en de Europese Unie eerder deze maand overtuigend weg. Gisteren/dinsdag mochten parlementsleden de tekst amenderen. Twee amendementen werden goedgekeurd, waaronder eentje dat May terug naar Brussel stuurt om het vangnet voor de Ierse grenskwestie - de zo verguisde backstop - te vervangen door 'alternatieve regelingen'.