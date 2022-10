Dodentol blijft oplopen nadat hangbrug in India ingestort is

Minstens zestig mensen zijn zondag in India om het leven gekomen toen een hangbrug boven een rivier in de staat Gujarat is ingestort. Dat heeft een lokale gezagsdrager, Brijesh Merja, verklaard. Volgens hem konden ruim 80 mensen in veiligheid worden gebracht. Er zijn nog veel vermisten.

De ramp vond plaats in Morbi, op 200 kilometer ten westen van Ahmedabad, de hoofdplaats van Gujarat. De brug dateert nog uit de Britse koloniale periode en was pas sinds kort opnieuw open voor het publiek, na maanden van herstellingswerken.

De autoriteiten schatten dat zich 500 mensen op en naast de brug boven de rivier Macchu bevonden, toen de steunkabels het niet meer hielden. Het is voorlopig nog raden naar de oorzaak. Mogelijk bezweek de constructie onder het gewicht van de vele mensen.

Meer dan 100 mensen werden zondagavond nog gezocht. Lokale media toonden beelden van mensen die zich in het donker vastklampten aan brokstukken van de brug. Er werd een reddingsoperatie met duikers gestart.

Premier Narendra Modi, die zich in de deelstaat bevond, drong aan op de dringende mobilisatie van noodteams en vroeg dat hulp ter beschikking zou worden gesteld van alle slachtoffers.