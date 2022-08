Doden en gewonden door zware explosie in moskee in Kaboel

Bij een explosie in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn woensdag verschillende slachtoffers gevallen. Het exacte aantal is voorlopig nog niet duidelijk, maar volgens onbevestigde berichten zouden zeker twintig personen om het leven zijn gekomen en raakten veertig anderen gewond.

De explosie gebeurde tijdens het avondgebed in de wijk Kotal-e-Khairkhana, zo bevestigde politiewoordvoerder Khalid Zadran. Tot nog toe heeft niemand de aanval opgeëist. Hoewel de taliban beweren dat ze het land veiligheid hebben gebracht, vinden er regelmatig aanslagen plaats, meestal door Islamitische Staat (IS).

Dadelijk meer.