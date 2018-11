Dode en verschillende gewonden bij protestacties tegen hoge brandstofprijzen in Frankrijk

Het slachtoffer werd geraakt door een auto waarvan de bestuurster in paniek geraakt was, aldus minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. Op andere plaatsen vielen er gewonden.

De vrouw bracht haar dochter naar de dokter, en raakte in paniek toen demonstranten op haar auto begonnen te slaan. De vrouw is op de demonstranten ingereden, en botste daarbij op een andere vrouw. Ze werd in schoktoestand aangehouden.

Het ongeval gebeurde volgens de minister in de gemeente Le Pont-de-Beauvoisin, ten noorden van de stad Grenoble in het zuidoosten van Frankrijk. De manifestatie was, net als vele andere die zaterdag doorgaan, niet aangegeven.

Volgens Castaner raakten bij andere incidenten een tiental mensen lichtgewond. Zo werd in Arras (Pas-de-Calais) een voetganger omvergereden. "Men heeft me ook gemeld dat er in in Sélestat een ongeluk is gebeurd met ernstige gevolgen, maar het slachtoffer is niet overleden", zei Castaner na een videoconferentie met alle prefecten.

Volgens de prefectuur Bas-Rhin, waar Sélestat gelegen is, is de betrokkene slechts lichtgewond. Het gaat om een 45-jarige vrouw, waarbij een auto over haar voet reed. Ze raakte daarbij gewond aan de enkel en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In Hazebroek raakten zaterdagochtend twee manifestanten lichtgewond, toen een bestuurder van wie de wagen werd geblokkeerd de stoep opreed.

Ook in de gemeente Capendu en de gemeente Cuers in het departement Var werd telkens één manifestant aangereden. De drie betrokken bestuurders werden aangehouden. In Grasse, in het departement Alpes-Maritimes, probeerde een automobilist een versperring op een rondpunt open te breken, en verwondde daarbij een politieagent lichtjes. Ook hij werd aangehouden.

Een beweging op sociale media, schijnbaar zonder centraal leiderschap, riep de demonstranten de straat op te gaan in gele hesjes. De "gilets jaunes" zullen zaterdag naar verwachting zo'n 1.500 acties houden. Ze protesteren tegen de verhoging vanaf 1 januari 2019 van de taksen op diesel met 6,5 eurocent per liter, en op benzine met 2,9 eurocent, na de prijsstijgingen dit jaar van de brandstoffen. Diesel werd op een jaar 23 procent duurder, de prijs van benzine steeg met 15 procent.

Ongenoegen

Op een jaar tijd steeg de prijs van diesel bij onze zuiderburen met 23 procent en die van benzine met 15 procent, een toename die vooral te wijten is aan de hogere prijs voor ruwe olie. Het ongenoegen van de Fransen richt zich echter op de overheid, die door de accijnzen op brandstof ongeveer 60 procent van de kostprijs in eigen zak steekt.

Bovendien voert de regering van president Emmanuel Macron op 1 januari een verhoging van de accijnzen door - in de strijd tegen de klimaatverandering - waarvan ze ondanks het protest niet van wil afwijken.

Het massaal geuite ongenoegen van de Fransen kent zijn wortels in mei van dit jaar, wanneer Priscillia Ludosky een online petitie lanceert op change.org tegen de hoge brandstofprijzen. Die kent aanvankelijk maar weinig succes, tot een lokale krant er midden oktober een artikel over schrijft. Dat bericht komt vrachtwagenchauffeur Eric Drouet onder ogen, die contact opneemt met Ludosky om op 17 november een gezamenlijk initiatief op poten te zetten. De petitie wordt vervolgens massaal gedeeld op sociale media. Op enkele dagen tijd stijgt het aantal handtekeningen van 10.000 naar 200.000.

Ondertussen onderschreven al meer dan 863.000 Fransen de oproep tot lagere brandstofprijzen. Ook supermarktketens Leclerc en Carrefour lieten zich horen in het debat. Tijdens de maand november kunnen klanten in hun Franse tankstations aan inkoopprijs tanken. Veel mensen schaarden zich ook achter de actiedag op 17 november.

Op Facebook schoten de lokale initiatieven als paddenstoelen uit de grond. De website blocage17novembre.com biedt een overzicht van de acties. Zaterdagochtend waren de plannen al geregistreerd voor 789 plaatsen (filter)blokkades of langzaamaanacties.

Uit een peiling begin november bleek dat 78 procent van de Fransen de acties steunen. Omdat die via de sociale media worden georganiseerd, is het voorlopig koffiedik kijken hoeveel blokkades er ook effectief zullen plaatsvinden en hoe groot de hinder in Frankrijk precies zal zijn. Mobiliteitsvereniging VAB roept landgenoten die zaterdag in of door Frankrijk moeten rijden, op om zich goed voor te bereiden, onder meer door de sociale media in het oog te houden. 'Je kan best voor vertrek checken waar de blokkades precies zijn', zegt woordvoerster Joni Junes. 'Het is ook best om rekening te houden met tijdverlies en tijdig te vertrekken.'

Lees ook: -Niet alle liberalen in Europa voorstander van Macron

Site van Total in Feluy nog steeds geblokkeerd

De blokkade van olieopslagplaatsen op een aantal plaatsen in Wallonië door 'gele hesjes' worden voortgezet, onder meer bij Total in Feluy. De oliemaatschappij benadrukt dat er geen risico is op een tekort aan brandstoffen. Met hun actie protesteren de actievoerders tegen de hoge brandstofprijzen.

Zaterdagochtend blijven enkele tientallen actievoerders in gele hesjes de toegang tot de raffinaderij van Total in het Henegouwse Feluy blokkeren. Ze delen ook pamfletten uit aan automobilisten. De lokale politie van de zone Mariemont is ter plaatse. Op vraag van de directie van de petroleumgroep, traden vrijdag deurwaarders op om dwangsommen op te leggen in geval van voortzetting van de blokkades.

'We hebben geen risico op brandstoftekorten vastgesteld', aldus een woordvoerder van de Total groep. 'De toestand wordt van nabij gevolgd en onderzocht. Wij vragen automobilisten echter in elk geval om hun gebruiksgedrag niet te wijzigen en naar de tankstations te snellen, dat kan een katalysator zijn voor een tekort'. In Doornik verzamelden zaterdag rond 7.45 uur al een 50-tal mensen op de site Tournai-Expo, nabij de E42, om deel te nemen aan een protestactie tegen de verhoging van de brandstofprijzen.