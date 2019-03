Crisis in Venezuela: Maduro roept op tot 'volksverzet'

"Ik doe een oproep aan de gehele volksmacht, de gemeenten en de 'colectivos', aan iedereen. Het uur van actief verzet heeft geslagen", zei de president in een toespraak op de nationale televisie. De 'colectivos' slaan op groepen burgers die, georganiseerd per wijk, sociaal werk verrichten. Maar soms gaat het ook om groepen die als milities de orde handhaven, en daarbij geweld niet schuwen.

"Het uur van het actieve verzet heeft geslagen", benadrukte Maduro, die de volksorganisaties opriep hun acties te coördineren en zijn regime te steunen. Maduro zei dat achter de aanvallen op het elektriciteitssysteem een strategie zit om de bevolking "wanhopig" te maken.

Volgens hem moeten ze de weg vrijmaken voor nieuwe pogingen om hulpgoederen met geweld het land binnen te brengen, en een Amerikaanse militaire interventie rechtvaardigen. Maduro zei ook dat "twee personen op heterdaad betrapt zijn, terwijl ze een aanslag wilden plegen" op elektrische installaties. Hij gaf geen verdere details.

De regering-Maduro beschuldigt de Verenigde Staten van president Donald Trump van cyberaanvallen tegen het Venezolaanse elektriciteitssysteem. Dat zou de oorzaak zijn van de ergste stroompanne uit de geschiedenis van het land. "Ik hoop dat we de komende uren en morgenochtend vooruitgang kunnen boeken om de situatie te herstellen", zei Maduro.

VS trekken resterende diplomaten uit Venezuela terug

De Verenigde Staten zullen deze week nog hun in Venezuela overgebleven diplomatiek personeel terugtrekken. Dat zegt buitenlandminister Mike Pompeo op Twitter. De beslissing komt er naar eigen zeggen vanwege de verslechterende situatie in het Zuid-Amerikaanse land. Ook beperkt de aanwezigheid van Amerikaanse diplomaten in de ambassade de Amerikaanse politiek.

Behalve de diepe politieke en economisch crisis kampt Venezuela al dagen met een gigantische stroompanne. De regering van president Nicolas Maduro houdt de VS daarvoor verantwoordelijk en zegt dat het om een cyberaanval gaat.

Maduro verbrak in januari de diplomatieke betrekkingen met de VS. Hij reageerde zo op de Amerikaanse steun voor zijn politieke tegenstander Juan Guaidó, die zich op 23 januari zelf uitriep tot interim-president. Een groot deel van het ambassadepersoneel verliet toen het land, slechts een kleine groep bleef achter in de ambassade in Caracas.