Couppoging van militairen in Gabon 'om democratie te herstellen'

Militairen lazen maandagmorgen op de staatsradio een boodschap voor waarin de oprichting van een 'raad van herstel' werd meegedeeld 'om de democratie te herstellen'.

Dat gebeurde bij afwezigheid van president Ali Bongo, die in Marokko in een ziekenhuis verblijft. Hij kreeg in oktober en beroerte en is al meer dan twee maanden niet meer in Gabon.

Op een video die op de sociaalnetwerksites circuleert, is te zien dat zich in de radiostudio drie militairen bevinden. Ze dragen een groene baret, wat erop wijst dat ze deel uitmaken van de republikeinse garde.

'De langverwachte dag is aangebroken waarop het leger beslist heeft om zich aan de kant van het volk te stellen, om Gabon te redden van de chaos', zo klinkt in de mededeling, die wordt voorgelezen door een soldaat die zich voorstelt als een adjunct-commandat van de republikeinse garde. De huidige instellingen in het land worden 'illegaal en illegitiem' genoemd. Ook wordt aan het volk gevraagd om 'op te staan' en de controle over de straten, de luchthavens en de openbare gebouwen over te nemen. Ze vragen 'aan alle jongeren van de defensie- en veiligheidsdiensten en alle jonge Gabonezen om zich aan te sluiten'.

Journalisten melden dat er op hetzelfde moment ook schoten te horen waren in de buurt van de Radio Télévision Gabonaise (RTG), op de boulevard Triomphal, in het centrum van de hoofdstad Libreville. Pantservoertuigen blokkeerden de toegang tot die straat.

'Onder controle'

Guy-Bertrand Mapangou, de woordvoerder van de regering, zegt intussen dat vier van de vijf coupplegers gearresteerd werden. Eén verdachte is op de vlucht geslagen. 'De kalmte is weergekeerd', zegt de woordvoerder nog.

In de hoofdstad zijn een groot aantal veiligheidstroepen gemobiliseerd om in de komende dagen de orde te handhaven, klinkt het. De grenzen van het land blijven volgens de woordvoerder open.

In een reactie veroordeelt de Afrikaanse Unie de poging tot staatsgreep. De intergouvernementele organisatie benadrukt dat ze 'elke ongrondwettelijke machtswissel volledig verwerpt'.

Ondertussen kwam het in de buurt van de staatsomroep tot relletjes tussen tientallen jongeren, die lijken te reageren op de oproep van de coupplegers, en de ordediensten. Een wagen en autobanden werden er in brand gestoken. De politie zet traangas in.

Langstzittende

Gabon wordt al vijftig jaar bestuurd door dezelfde familie. Ali Bongo nam in 2009, na een korte overgangsperiode, de macht over van zijn overleden vader Omar Bongo, die van 1967 tot aan zijn dood president van Gabon was en daarmee de langstzittende president ter wereld was.

In 2016 vielen in Gabon nog tientallen doden toen protesten uitbraken na de presidentsverkiezingen, waarbij Bongo het nipt haalde boven zijn grootste opponent, voormalig minister van Buitenlandse Zaken Jean Ping. Ping en zijn entourage betwijfelden toen de betrouwbaarheid van de verkiezingsresultaten.