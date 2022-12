Coronavirus: VS overwegen inreisbeperkingen in te voeren voor reizigers uit China

De Verenigde Staten overwegen inreisbeperkingen op te leggen aan reizigers uit China. Dat is een gevolg van de beslissing van de Chinese overheid om de coronamaatregelen abrupt te versoepelen, zo hebben Amerikaanse ambtenaren dinsdag meegedeeld.

Het aantal coronabesmettingen in China neemt stevig toe nu belangrijke maatregelen van het ‘zerocovidbeleid’ zijn opgeheven. Peking erkent dat het “onmogelijk” is om de uitbraak te volgen en is sinds zondag zelfs gestopt met het publiceren van dagelijkse coronacijfers.

In de VS wordt nu gevreesd dat de situatie in China zal leiden tot het opduiken van nieuwe virusvarianten. “De internationale gemeenschap maakt zich steeds meer zorgen over de huidige uitbraken van COVID-19 in China en over het gebrek aan transparante gegevens, waaronder gegevens over de genoomsequenties van virussen”, zo wordt meegedeeld door Amerikaanse ambtenaren.



Het wordt daardoor “steeds moeilijker voor de medewerkers van de gezondheidsdiensten om eventuele nieuwe varianten te identificeren en om snel actie te ondernemen om de verspreiding ervan te beperken”, zo klinkt het nog.

Japan heeft eerder al meegedeeld dat het reizigers uit China vanaf vrijdag zal verplichten een PCR-test te ondergaan.