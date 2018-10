Chinese Interpol-directeur verdwenen: Frankrijk opent onderzoek

Sinds hij eind september naar China vertrok, vernam zijn familie niets meer van hem.

Het was zijn echtgenote die zijn verdwijning signaleerde aan de Franse autoriteiten. De 64-jarige man woont in Lyon met zijn vrouw en kinderen, en vertrok op 29 september naar China.

Meng Hongwei is een voormalige Chinese minister, en werd in november 2016 verkozen tot voorzitter van Interpol.

Die organisatie, die politieorganisaties helpt bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit, wilde niet veel kwijt over de zaak. "Dit is een zaak voor de relevante autoriteiten in zowel Frankrijk als China", klonk het in een korte verklaring.

Volgens de South China Morning Post, een krant in Hongkong, is de directeur toen hij in China aankwam, meegenomen voor een verhoor. Er wordt aangenomen dat zijn relatie met de communistische partij de laatste maanden verslechterd is, nadat hij in april zijn functie in het partijbureau kwijtraakte.

Sophie Richardson, de directeur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in China, reageerde al bezord op het nieuws. 'Dit is onrustwekkend, en toont dat er werkelijk niemand veilig is', schrijft ze op Twitter.

Lees ook: Peking rolt het sociale kredietsysteem uit: 'Zonder score kun je straks niets meer'