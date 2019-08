'Wie met vuur speelt, zal door vuur vergaan', zo heeft een hoge functionaris van de Chinese regering dinsdag gewaarschuwd aan het adres van de betogers in Hongkong die sinds twee maanden het communistische bewind in Peking tarten.

'Onderschat nooit de vastberadenheid en immense macht van de centrale regering', zei de woordvoerder van het bureau van Hongkongse zaken, Yang Guang, op een persconferentie in Peking na een algemene staking in de voormalige Britse kolonie en een nieuwe betoging die in geweld uitmondde.

Het is de sterkste waarschuwing van Peking sinds de betogingen begin juni op gang kwamen door een wetsontwerp dat uitleveringen aan de rest van China toestaat. Het wetsontwerp werd ingetrokken, maar de manifestaties duren voort en gaan met steeds meer geweld gepaard. De manifestanten eisen dat de wet definitief wordt begraven en dat de leider van Hongkong, Carrie Lam, die door het communistische bewind gesteund wordt, opstapt. 'Het moet heel duidelijk zijn voor de kleine groep van gewelddadige criminelen zonder scrupules en voor de walgelijke krachten die zich achter hen verbergen: wie met vuur speelt, zal door vuur vergaan', benadrukte Yang. 'Uiteindelijk zullen ze worden gestraft.'

Yang herhaalde dat Peking Lam en de Hongkongse politie steunt in hun optreden tegen de betogingen. De politie van Hongkong meldde dinsdag dat 148 mensen waren opgepakt bij de betogingen van maandag. 'Bij de operatie van gisteren arresteerde de politie 148 mensen, met name 95 mannen en 53 vrouwen van 13 tot 63 jaar oud', zei een hoge politieofficier.