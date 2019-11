China beschikt voor de eerste keer in de geschiedenis over meer ambassades, consulaten en permanente missies dan de Verenigde Staten. Dat blijkt woensdag uit een studie, die een inkijk geeft in de ambities van Peking op mondiaal vlak.

Volgens de Australische denktank Lowy Institute heeft de snelle uitbreiding van China op diplomatiek niveau zich voortgezet in 2019, mede door de opening van diplomatieke posten in landen die tot voor kort Taiwan erkenden. Het gaat om Burkina Faso, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Gambia en Sao Tome en Principe. 'Met 276 posten wereldwijd heeft China voor het eerst de Verenigde Staten voorbijgestoken met drie posten', aldus de auteurs van de tweejaarlijkse Global Diplomacy Index. De cijfers worden beschouwd als een goede indicator voor geopolitieke veranderingen.

De Amerikaanse diplomatie bevindt zich in een periode van onzekerheid door de budgettaire beperkingen die president Donald Trump heeft ingevoerd en de moeilijkheden om carrièrediplomaten op post te houden, aldus het Lowy Institute. De VS hebben de afgelopen twee jaar geen nieuwe diplomatieke missies geopend en hebben hun consulaat in Sint-Petersburg moeten sluiten na de vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal.

De VS blijven wel het land dat de meeste missies hebben op hun grondgebied: 61 landen zijn er aanwezig met 342 diplomatieke missies. In China zijn dat er 256. De top 5 van landen met de meeste missies in het buitenland zijn China (276 posten), de VS (273), Frankrijk (267), Japan (247) en Rusland (242). België staat met 118 posten op de 26e plaats. Uit het rapport blijkt bovendien dat het Verenigd Koninkrijk, dat vanwege de brexit een 'globale dimensie' wil aannemen, is gezakt van de tiende naar de elfde plaats als het gaat om het aantal diplomatieke posten, achter Italië, Spanje en Brazilië.