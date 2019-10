Broer van Hondurese president veroordeeld voor drugsfeiten in New York

In New York is de broer van de president van Honduras vrijdag veroordeeld in een rechtszaak rond grootschalige cocaïnehandel. Juan Antonio 'Tony' Hernandez werd onder andere schuldig bevonden aan drugshandel en wapendelicten. De uitspraak volgt op 17 januari. Hernandez riskeert een celstraf.

Juan Antonio 'Tony' Hernandez, broer van de Hondurese president, werd in New York schuldig bevonden aan drugshandel (foto: 25 oktober 2016) © Reuters