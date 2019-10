Het Britse Lagerhuis keurt dinsdagavond het houden van vervroegde parlementsverkiezingen op 12 december goed.

Het Britse Lagerhuis heeft dinsdag ingestemd met het houden van vervoegde parlementsverkiezingen op 12 december.

Er waren 438 stemmen voor en 20 tegen. Het voorstel van de Conservatieve regering belandt morgen/woensdag in het Hogerhuis.

Eerder op de avond hadden de Britse parlementsleden zich gekant tegen het voorstel van de socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn om de vervroegde verkiezingen op 9 december te houden. Het voorstel van Corbyn werd met 315 tegen 295 stemmen verworpen.

De Britse parlementsleden stemden ook niet over de uitbreiding van het stemrecht naar EU-burgers en 16- en 17-jarigen met het oog op vervroegde verkiezingen in december.

Tot ergernis van premier Boris Johnson hadden de oppositiepartijen dinsdagmiddag voorstellen ingediend om het stemrecht bij die verkiezingen uit te breiden naar 16- en 17-jarigen en naar EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Die amendementen zijn echter niet weerhouden voor stemming.

Downing Street had er immers mee gedreigd het hele wetsontwerp in te trekken indien die oppositievoorstellen het hadden gehaald.

Premier Johnson laat tien Tory-rebellen opnieuw in de fractie toe

De Britse premier Boris Johnson heeft tien van de 21 uitgesloten parlementsleden terug in de Conservatieve fractie opgenomen. Dat heeft een partijwoordvoerder dinsdagavond bevestigd.

Twee maanden geleden had Johnson 21 Conservatieve parlementsleden uit de fractie gezet omdat ze met de oppositie hadden meegestemd om een harde brexit op 31 oktober te vermijden. Nu die strijd is beslecht en er zich vervroegde verkiezingen aandienen, heeft Johnson de rebellen aangeboden opnieuw bij de fractie aan te sluiten. Tien van hen, onder wie Nicholas Soames, de kleinzoon van Winstons Churchill, besloten naar de fractie terug te keren. Enkele andere vooraanstaande rebellen, zoals Dominic Grieve, Oliver Letwin, Ken Clarke en Philip Hammond, blijven vooralsnog als onafhankelijke zetelen in het parlement.

EU-lidstaten bezegelen uitstel

De Europese Unie heeft dinsdag het uitstel van het Britse vertrek tot 31 januari formeel goedgekeurd. "Het zou de laatste keer kunnen zijn. Gebruik deze tijd zo goed mogelijk", zo maakte Europees president Donald Tusk de beslissing bekend.

Maandag al hadden de ambassadeurs van de 27 lidstaten ingestemd met het Britse verzoek om de brexit nogmaals met drie maanden uit te stellen tot eind januari. Die beslissing is dinsdag via een schriftelijke procedure geofficialiseerd. Raakt het echtscheidingsverdrag sneller geratificeerd, dan kan er ook een geordende brexit op 1 december of 1 januari volgen.

De 27 lidstaten hameren erop dat de onderhandelingen over het echtscheidingsakkoord niet heropend kunnen worden. Ook herinneren ze de Britten eraan dat ze het uitstel niet mogen aangrijpen om het goede functioneren van de EU te ondermijnen. De komende drie maanden blijft het VK van alle rechten en plichten van het lidmaatschap genieten, inclusief de plicht om een kandidaat-eurocommissaris voor te dragen.