Britse kranten: 'Einde nabij voor Theresa May'

The Sunday Times zegt te hebben gesproken met elf kabinetsleden die willen dat May plaats maakt voor een ander. Zij zouden van plan zijn om May zondag te confronteren en te eisen dat ze opstapt.

BuzzFeed omschrijft een vergadering tussen de premier en haar belangrijkste adviseurs, die haar zouden hebben verteld dat een brexitdeal alleen kans maakt als May zelf ontslag neemt. De interne kritiek op May zou zo fel zijn geweest dat één aanwezige de vergadering omschrijft als 'Moord in de Oriënt-Expres'.

In The Sunday Telegraph komen verschillende prominente Conservatieven aan het woord die openlijk oproepen tot het vertrek van May. Een regeringsbron voorspelt dat de premier 'binnen tien dagen weg zal zijn'.

Volgens The Guardian heerst binnen de partij van May een sfeer die doet denken aan het 'einde der dagen'. Vertrouwelingen van May zouden parlementsleden nog proberen te overtuigen dat het vertrek van de premier 'het land richting algemene verkiezingen stuurt, en de partij uiteen zal scheuren'.

David Lidlington, die vaak wordt omschreven als de facto vice-premier van May, wordt her en der genoemd als (tijdelijk) vervanger. 'De taak van David zou zijn om uitstel veilig te stellen bij de EU, een consensus te vinden voor een nieuw brexitbeleid en dan een ordelijke transitie naar een nieuwe leider te regelen', aldus een kabinetsbron tegen The Sunday Times.

Lidlington wordt echter gezien als pro-EU, en is mogelijk onacceptabel voor de fanatiekere 'brexiteers' in de partij. 'Het idee dat iedereen een stap terug doet om David Lidlington een soft brexit te laten afleveren is absurd', aldus een anonieme minister in The Guardian.

In Londen gingen zaterdag nog een miljoen mensen de straat op om op te roepen tot een nieuw brexitreferendum. Zij kregen steun van verschillende prominente figuren uit de Labour-partij. Een online petitie die oproept tot het annuleren van de brexit is inmiddels bijna 5 miljoen keer ondertekend.