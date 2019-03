Miljoen betogers in Londen voor nieuw brexitreferendum

Volgens cijfers van de organisatoren gaat het om meer dan een miljoen manifestanten. Organisator People's Vote eist een referendum waarin de burgers over het definitieve brexitakkoord kunnen stemmen.

Veel deelnemers droegen tijdens de mars, bij mooi weer, blauw-gele Europese vlaggen en waren ook in deze kleuren gekleed. Anderen droegen Britse vlaggen.

De organisatoren spraken van een van de grootste protestmarsen in de Britse geschiedenis, die alle verwachtingen overtrof. Een soortgelijke mars in oktober bracht 700.000 mensen op de been.

De politie gaf geen schatting van het aantal manifestanten, die uit alle delen van het land naar Londen waren gereisd, ook vanuit afgelegen eilanden.

De protestmars, waaraan ook veel gezinnen deelnamen, eindigde aan het parlement. 'Deze hele brexshitshow moet ophouden!', stond op een bord van een betoger te lezen.

Voorop in de stoet liep de Labour-burgemeester van Londen, Sadiq Khan. Hij droeg een spandoek met daarop 'Put it to the people' - laat de finale stem aan het volk. Ook de Schotse premier Nicola Sturgeon, en veel andere politici namen aan de manifestatie deel.

And we're off! 🙌



Here in London, thousands of people from across our city and country have come together with @peoplesvote_uk to send a clear message:



Enough is enough - it's time to give the British public the final say on Brexit. #PeoplesVote 🇪🇺#PutItToThePeople 🇪🇺 pic.twitter.com/wJzXF4UB6N — Sadiq Khan (@SadiqKhan) March 23, 2019

Een online petitie op de website van het parlement die oproept tot de intrekking van Article 50 - en dus het annuleren van de brexit - werd intussen al door meer dan 4,3 miljoen mensen ondertekend.

Brief

De Britse premier Theresa May heeft ondertussen aan de parlementsleden laten weten dat ze niet van plan is om het parlement volgende week voor een derde keer te laten stemmen over haar brexitvoorstel, als dat niet voldoende steun krijgt. De BBC publiceerde de brief integraal online.

'Als blijkt dat er niet voldoende steun is om de deal (met de Europese Unie) volgende week te laten stemmen, of als het parlement die opnieuw verwerpt, kunnen we voor 12 april nieuw uitstel vragen - maar dat betekent dat we Europese verkiezingen moeten uitschrijven,' staan in de brief van May.

De Europese leiders hebben die datum naar voor geschoven als nieuw ultimatum voor de brexit, voor het geval het parlement het akkoord met de Europese Unie zou verwerpen.

May somt in de brief de verschillende opties op voor het Verenigd Koninkrijk. Een eerste optie, het intrekken van artikel 50 (omtrent de uitstap uit de Europese Unie), geldt als 'bedrog ten aanzien van het resultaat van het referendum'. Ook de optie van een no-deal kan niet volgens May, want het Lagerhuis heeft dit al eerder verworpen. De stemming uitstellen en nieuw uitstel vragen, betekent dat Londen Europese verkiezingen zou moeten organiseren.

De Britse premier ziet dan ook geen andere optie dan volgende week een stemming organiseren over het akkoord met de EU, de deal goedkeuren, en op 22 mei de Europese Unie verlaten.

Maar voor die stemming heeft ze wel het akkoord nodig van de voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow. Die verwees naar een oude parlementaire regel om een nieuwe stemming over een eerder voorstel te weigeren.

May nodigt de Britse parlementsleden uit om rechtstreeks met haar te praten over een oplossing.