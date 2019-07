De Britse ambassadeur in de Verenigde Staten schrijft in een reeks uitgelekte documenten zeer kritisch over de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Witte Huis. Trump wordt afgeschilderd als 'incompetent' en zou 'onzekerheid uitstralen'.

Fragmenten uit de memoranda van ambassadeur Kim Darroch worden zondag gepubliceerd in de Britse krant Mail on Sunday. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken betwist niet dat Darroch inderdaad de auteur van de documenten is.

De krant legde de hand op diplomatieke telegrammen die Darroch sinds 2017 stuurde naar collega's in het Verenigd Koninkrijk. Hij voorspelt onder meer dat de regering-Trump nog altijd kan 'crashen' en 'eindigen in een schandaal'. Wel schrijft Darroch dat er ook een 'geloofwaardig pad' bestaat naar een tweede ambtstermijn voor Trump.

Darroch beroept zich op eigen bronnen om berichten over 'machtsstrijd en chaos' in het Witte Huis als 'grotendeels waar' te bestempelen. 'Wij geloven niet echt dat deze regering veel normaler zal worden, minder disfunctioneel, minder onvoorspelbaar, minder verdeeld in facties, minder onhandig en onbekwaam op diplomatiek vlak', schreef de ambassadeur in 2017.

Hij was een stuk positiever over het staatsbezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk, afgelopen maand. Dat was een 'gok die fraai heeft uitbetaald', schreef hij naderhand. Hoewel Trump 'eraan is gewend dat hij wordt verwend door buitenlandse overheden', kon hij aan het eind van het bezoek 'niet gelukkiger of complimenteuzer zijn'.

Naar aanleiding van het lek roept Nigel Farage, leider van de Brexit-partij en fervent aanhanger van Trump, op tot het vertrek van Darroch. 'Hoe eerder hij weg is, hoe beter.'

In een verklaring zegt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken dat ambassadeurs 'een eerlijke, onverbloemde evaluatie van de politiek in hun land' horen te geven. 'Hun meningen worden niet altijd gedeeld door ministers of de regering', klinkt het. 'Ons team in Washington heeft een sterke band met het Witte Huis en die zal zulk ondeugend gedrag doorstaan.'