'Trumps toenadering tot Kim Jong-un leidt tot een veiligere wereld'

Eva Schram Correspondent voor Knack.be in Noord-Amerika.

Hoe wordt de nieuwe toenadering tussen Trump en Kim Jong-un in Amerika gezien en wat zegt het over Trumps buitenlandbeleid? Hoogleraar internationale relatie Steven Weber van de Berkeley-universiteit in Californië is licht positief. 'Iets is beter dan niets.'

© dinoillustrations.com

Donald Trump was vorig weekend de eerste Amerikaanse president die ooit een stap op Noord-Koreaans grondgebied zette. Dat zou hem een Nobelprijs voor de Vrede op moeten leveren, aldus Kellyanne Conway dinsdag op Fox News. Maar wat betekent het hernieuwde contact nu echt? Kan de president een doorbraak forceren in de situatie die het Amerikaanse buitenlandbeleid al decennia plaagt? Wat betekent het voor Trump en zijn herverkiezingscampagne? En hoe verhoudt Trumps handelen met betrekking tot Noord-Korea zich tot de relaties met Iran? Knack spreekt Steven Weber, hoogleraar internationale relaties met een specialisatie in Noord-Korea aan de Universiteit van Californië te Berkeley.

...

