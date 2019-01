Brexit: Brits Lagerhuis stuurt May terug naar Brussel om backstop te heronderhandelen

Het amendement van de Conservatieve backbencher Graham Brady haalde het met 317 stemmen, 301 parlementsleden stemden tegen.

Het Brady-amendement stelt eigenlijk dat het parlement zich achter de deal die Theresa May eerder met de Europese onderhandelaars bereikte kan scharen, op voorwaarde dat de backstop - het vangnet dat grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden - vervangen wordt door "alternatieve regelingen".

Hoe die alternatieven er dan uitzien, is niet duidelijk. Bedoeling is om de premier terug naar Brussel te sturen met een duidelijk mandaat, in de hoop dat Michel Barnier, Jean-Claude Juncker en co overstag gaan.

De Europese leiders hebben evenwel altijd gezegd dat het echtscheidingsakkoord niet opnieuw onderhandeld kan worden.

Geen uitstel

Eerder stemde het Lagerhuis heeft tegen het voorstel dat de brexit zou uitstellen tot eind dit jaar, als er voor 26 februari geen akkoord over wordt bereikt in het parlement. Het amendement van Labour-backbencher Yvette Cooper werd aanvankelijk wel kans op slagen toegedicht, maar haalde het uiteindelijk niet.

Ook de amendementen van Labour-leider Jeremy Corbyn, het Schotse parlementslid Ian Blackford en Conservative Dominic Grieve werden weggestemd

'No deal'-scenario verworpen

Het Lagerhuis steunde met 318 tegen 310 stemmen wel een amendement van het conservatief parlementslid Caroline Spelman dat een vertrek uit de Europese Unie 'zonder terugtrekkingsakkoord en kader voor de toekomstige relatie' verwerpt.

De goedkeuring van het amendement wordt aanzien als een nederlaag voor May. Het amendement heeft wel enkel symbolische waarde. Het is niet bindend voor de regering en Spelman gaat ook niet in op de vraag hoe zo'n chaotisch vertrek zonder akkoord vermeden moet worden.

Eerder al wees premier Theresa May erop dat dit scenario enkel vermeden kan worden door een echtscheidingsakkoord met de Europese Unie goed te keuren, of door het brexit-proces helemaal op te doeken en in de Europese Unie te blijven.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie op 29 maart.