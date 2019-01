Brexit: May wil echtscheidingsakkoord heropenen, Macron zegt 'neen'

May had in november vorig jaar een akkoord bereikt met de Europese Unie over de voorwaarden voor een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk op 29 maart van dit jaar. Dat akkoord werd twee weken geleden echter met een historische meerderheid afgewezen in het Britse parlement. 'De wereld weet nu wat dit parlement niet wil. Vandaag moeten we een duidelijke boodschap sturen over wat we wel willen', zo stak May dinsdag van wal in het House of Commons.

Volgens de premier toonde haar nederlaag aan dat er in het parlement grote bekommernissen bestaan over de backstop, de vangnetoplossing die is uitgedokterd om een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland te vermijden. May hoopt dat Westminster haar 'een zo duidelijk mogelijk mandaat' zal aanreiken, waarmee ze de Europeanen kan overtuigen om nieuwe onderhandelingen aan te knopen.

Ze riep de parlementsleden op om steun te verlenen aan het amendement van de conservatief Graham Brady, die de backstop wil vervangen door 'alternatieve arrangementen' die de herinvoering van grenscontroles op het Ierse eiland vermijden. Dat vereist 'een aanzienlijke en wettelijk bindende wijziging' van het echtscheidingsakkoord, erkende May.

De Europese onderhandelaars weigerden tot dusver om de onderhandelingen te heropenen, en dat is ook waarvoor de getergde premier zelf had gewaarschuwd toen Westminster zich twee weken geleden opmaakte om het akkoord te torpederen.

Maar May maakt zich nu sterk dat ze 'met een mandaat van dit parlement' een doorbraak kan forceren in Brussel. Over een eventuele deal zullen de parlementsleden dan opnieuw een 'meaningful vote' kunnen houden.

Macron: 'Het echtscheidingsakkoord kan niet heronderhandeld worden'

De Franse president Emmanuel Macron heeft echter ondertussen duidelijk gemaakt dat het echtscheidingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk 'het best mogelijke akkoord' is en dat er over de tekst 'niet heronderhandeld' kan worden.

Met de belofte van het heropenen van de onderhandelingen wil May verhinderen dat de parlementsleden zich scharen achter een amendement van oppositielid Yvette Cooper. De sociaaldemocrate wil dat het parlement zich buigt over een wet die de regering zou dwingen om de datum van de brexit uit te stellen tot eind dit jaar indien May er niet in slaagt om tegen 26 februari een akkoord voor een geordende brexit door Westminster te loodsen.

May herhaalde dat een uitstel van de brexit geen oplossing biedt voor de kern van het probleem. Het verhindert immers niet dat de Britten op een bepaald moment zonder akkoord over de boedelscheiding uit de Europese Unie donderen. Bovendien bewandelt Cooper volgens de regeringsleider een pad dat ernstige gevolgen kan hebben voor de constitutionele machtsevenwichten in het Verenigd Koninkrijk.

Naast die van Brady en Cooper selecteerde parlementsvoorzitter John Bercow nog vijf andere amendementen waarover later op de dag gestemd wordt. Geen van die amendementen, die allemaal uiteenlopende visies op het verdere verloop van het brexit-proces bevatten, is rechtstreeks bindend voor de regering.

Het lijkt evenwel bijzonder moeilijk voor het minderheidskabinet van May om een amendement te negeren dat de steun zou krijgen van een meerderheid in het parlement.