Een rechter van het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft een onderzoek gevorderd naar president Jair Bolsonaro voor het verspreiden van nepnieuws. Het onderzoek komt er naar aanleiding van de voortdurende aanvallen van de president tegen het verkiezingssysteem.

Rechter Alexandre de Moraes nam de beslissing nadat het Hooggerechtshof maandag aankondigde een onderzoek te openen tegen Bolsonaro voor 'politiek en economisch machtsmisbruik in zijn aanvallen tegen het elektronisch stemsysteem en tegen de legitimiteit van de verkiezingen van 2022'. Uit het onderzoek van het Hooggerechtshof moet blijken of de extreemrechtse president schuldig is aan het uiten van valse beschuldigingen en laster.

'De president heeft geïnsinueerd dat leden van het Hooggerechtshof onwettelijke handelingen hebben uitgevoerd, door de massale verspreiding (van valse informatie) via de sociale media, om zo de rechterlijke macht te schaden en diens onafhankelijkheid in gevaar te brengen', aldus Moraes in zijn arrest.



Het nieuwe onderzoek draait onder meer rond een meer dan twee uur durende livestream via Facebook vorige donderdag, waarin Bolsonaro melding maakte van fraude in het elektronische kiessysteem, dat al sinds 1996 gebruikt wordt. Hij haalde geen enkel bewijs aan. Hij uitte ook zware kritiek tegenover verschillende rechters van het Hooggerechtshof, onder wie Luis Roberto Barroso, die ook voorzitter is van de hoogste verkiezingsautoriteit TSE. Bolsonaro noemde hem afgelopen maand al een 'imbeciel' in een speech waarin hij twijfels zaaide over de presidentsverkiezingen van 2022. 'Ofwel houden we degelijke verkiezingen in Brazilië, ofwel zullen er geen verkiezingen zijn', zei hij.

Dinsdag ging Bolsonaro nog een stap verder, door te stellen dat hij 'geen intimidatie zal accepteren'.

Bolsonaro zal waarschijnlijk volgend jaar opnieuw een gooi doen naar het presidentschap. Duizenden aanhangers van de president kwamen zondag op straat om te manifesteren tegen het elektronisch kiessysteem. Bolsonaro wil niet terugkeren naar een stemming op papier, maar wil dat er na elke elektronische stemming bonnen worden afgedrukt zodat de stemmen 'publiekelijk' herteld kunnen worden indien er een geschil is. TSE verwerpt die maatregel en verzekert dat het huidige systeem nog nooit te kampen heeft gehad met onregelmatigheden. Door een bewijs op papier af te drukken zou het systeem volgens de verkiezingsautoriteit net blootgesteld worden aan 'de risico's op manipulatie uit het verleden'.

