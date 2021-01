Uittredend Amerikaans president Donald Trump weigert de rekeningen te betalen van zijn advocaat Rudolph Giuliani. Dat zeggen ingewijden tegen de krant The Washington Post. Giuliani reisde namens Trump het land door om te proberen de verkiezingsuitslag teruggedraaid te krijgen, maar slaagde niet in die missie.

Het zou slecht zijn gevallen bij Trump dat zijn advocaat 20.000 dollar (ruim 16.000 euro) per dag wilde factureren voor zijn werk. Ook de onkosten van Giuliani mogen naar verluidt alleen nog worden vergoed als de president daar persoonlijk toestemming voor geeft. De president bleef na de verkiezingen van november volhouden dat hij door fraude had verloren. Zijn advocaten stapten in meerdere staten naar de rechter, maar dat juridische offensief leverde niets op. Een gefrustreerde Trump riep zijn aanhangers uiteindelijk op naar het parlementsgebouw te trekken. Daar liepen ze de politie onder de voet en vielen er meerdere doden.

Trump krijgt daardoor in de laatste dagen van zijn presidentschap voor de tweede keer te maken met een afzettingsprocedure. Zowel Democraten als sommige Republikeinen houden hem verantwoordelijk voor het gewelddadige optreden van zijn fans. Die vielen het Capitool binnen toen de verkiezingsoverwinning van Biden daar werd goedgekeurd. De president is naar verluidt vooral boos dat vrijwel niemand het nog voor hem opneemt. Hij zou achter gesloten deuren hebben uitgehaald naar vicepresident Mike Pence en sommige medewerkers, maar ook naar conservatieve figuren in de media die hem onvoldoende zouden steunen. "Hij voelt zich steeds eenzamer, geïsoleerder en gefrustreerder", concludeert een bron van The Washington Post.

