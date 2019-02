Bourgeois en Torra bespreken proces en Spaanse verkiezingen

De spanningen rond de Catalaanse kwestie lopen opnieuw op. Vorige week startte het proces tegen twaalf Catalaanse separatisten voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van oktober 2017.

Afgelopen weekend kwamen in Barcelona meer dan 200.000 mensen om straat om hun ongenoegen te uiten over dat proces. En intussen voert de Partido Popular (PP) de spanning verder op door voor te stellen om artikel 155 uit de grondwet permanent in te voeren, waardoor Madrid de autonomie van Catalonië zou overnemen.

Tegen die gespannen achtergrond voert de Catalaanse minister-president Quim Torra maandag in Brussel een aantal gesprekken. Zo had hij op de middag een gesprek met Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Vlaanderen en Catalonië hebben al langer nauwe banden. Bedoeling is om die banden verder aan te sterken met een nieuw werkprogramma voor toekomstige samenwerking. Bedoeling is om nog meer te gaan samenwerken op een aantal vlakken, zoals innovatie, ICT en de industrie 4.0.

Over de politieke actualiteit in Catalonië zegt Bourgeois dat hij het betreurt dat er geen ruimte lijkt voor politieke dialoog. 'Politieke kwesties moeten met politieke antwoorden opgelost worden', aldus Bourgeois. Torra bedankte Bourgeois voor de 'blijvende steun van Vlaanderen in deze moeilijke momenten voor Catalonië'.

Torra heeft later op de dag ook nog een gesprek met Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans. Nadien (omstreeks 18.30 uur) geeft Torra samen met voormalig Catalaans minister-president Carles Puigdemont een persconferentie. Die persconferentie zal plaatsvinden in het Steinberger Hotel aan de Brusselse Louizalaan en niet zoals eerder aangekondigd in het Vlaams Parlement.