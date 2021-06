Volgende week spreken VS-president Joe Biden en zijn Russische collega Vladimir Poetin elkaar tijdens een langverwachte ontmoeting. Spanningen tussen beide landen lopen al enige tijd op.

De ontmoeting, volgende week in Genève, tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin is volgens het Witte Huis zowel nodig als belangrijk. Biden ziet zijn Russische collega niet ondanks, meer net vanwege de verschillen tussen de twee landen, zei Bidens adviseur binnenlandse veiligheid Jake Sullivan. 'Een ontmoeting met de Russische president is geen beloning', zei Sullivan. 'We beschouwen het als een belangrijk onderdeel van de verdediging van Amerika's belangen en waarden.'

Niets kan een echt gesprek, in dit geval van man tot man, vervangen, beklemtoonde Sullivan nog. Dat geldt nog meer voor Poetin, die een 'bijzonder persoonlijke stijl van beslissingen nemen heeft'. Biden zal daarom duidelijk zijn over de Amerikaanse verwachtingen. Rechtstreeks met de Russische president spreken is, nog volgens Sullivan, 'de meest efficiënte manier om te begrijpen wat Rusland van plan is'.

De langverwachte ontmoeting met Poetin, volgende week woensdag, komt na overleg met de staats- en de regeringsleiders van de G7, de NAVO en de EU in de dagen voorafgaand aan het gesprek met Poetin. 'Wanneer de president volgende week terugkeert naar Washington, dan zal hij volgens ons in een materieel sterkere positie staan om de grootste bedreigingen en uitdagingen waar dit land voor staat te beheren', zei Sullivan nog.

Het is de eerste keer sinds Biden in januari aan de macht kwam dat hij zijn Russische collega ziet. De ontmoeting komt er nu de spanningen tussen de twee grootmachten al enige tijd oplopen.

De ontmoeting, volgende week in Genève, tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin is volgens het Witte Huis zowel nodig als belangrijk. Biden ziet zijn Russische collega niet ondanks, meer net vanwege de verschillen tussen de twee landen, zei Bidens adviseur binnenlandse veiligheid Jake Sullivan. 'Een ontmoeting met de Russische president is geen beloning', zei Sullivan. 'We beschouwen het als een belangrijk onderdeel van de verdediging van Amerika's belangen en waarden.'Niets kan een echt gesprek, in dit geval van man tot man, vervangen, beklemtoonde Sullivan nog. Dat geldt nog meer voor Poetin, die een 'bijzonder persoonlijke stijl van beslissingen nemen heeft'. Biden zal daarom duidelijk zijn over de Amerikaanse verwachtingen. Rechtstreeks met de Russische president spreken is, nog volgens Sullivan, 'de meest efficiënte manier om te begrijpen wat Rusland van plan is'. De langverwachte ontmoeting met Poetin, volgende week woensdag, komt na overleg met de staats- en de regeringsleiders van de G7, de NAVO en de EU in de dagen voorafgaand aan het gesprek met Poetin. 'Wanneer de president volgende week terugkeert naar Washington, dan zal hij volgens ons in een materieel sterkere positie staan om de grootste bedreigingen en uitdagingen waar dit land voor staat te beheren', zei Sullivan nog. Het is de eerste keer sinds Biden in januari aan de macht kwam dat hij zijn Russische collega ziet. De ontmoeting komt er nu de spanningen tussen de twee grootmachten al enige tijd oplopen.