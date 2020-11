In de Verenigde Staten zal de nieuwgekozen president Joe Biden zijn adviseur Ron Klain aanstellen als stafchef van het Witte Huis. Dat heeft zijn overgangsteam woensdag bekendgemaakt.

Klain was eind de jaren 90 de stafchef van vicepresident Al Gore onder Bill Clinton en bekleedde dezelfde functie ook twee jaar voor Joe Biden toen die nog vicepresident was onder Barack Obama. In 2014 stelde president Obama Klain voor enkele maanden aan als coördinator voor de reactie op de ebola-uitbraak. De nu 59-jarige jurist vervoegde begin dit jaar het campagneteam van Biden.

Gezien de ervaring van Klain met de ebolacrisis, lijkt Biden met zijn keuze te willen aangeven dat het onder controle krijgen van de coronapandemie zijn prioriteit zal zijn bij zijn aantreden in januari. De naam van Klain circuleerde al langer als kanshebber voor de belangrijke functie van stafchef. 'Ron Klains uitgebreide en gevarieerde ervaring en vermogen om samen te werken met mensen uit het hele politieke spectrum is precies wat ik nodig heb in een stafchef van het Witte Huis als we deze crisis willen trotseren en ons land weer bijeen te brengen', aldus Biden op Twitter.

Klain was eind de jaren 90 de stafchef van vicepresident Al Gore onder Bill Clinton en bekleedde dezelfde functie ook twee jaar voor Joe Biden toen die nog vicepresident was onder Barack Obama. In 2014 stelde president Obama Klain voor enkele maanden aan als coördinator voor de reactie op de ebola-uitbraak. De nu 59-jarige jurist vervoegde begin dit jaar het campagneteam van Biden. Gezien de ervaring van Klain met de ebolacrisis, lijkt Biden met zijn keuze te willen aangeven dat het onder controle krijgen van de coronapandemie zijn prioriteit zal zijn bij zijn aantreden in januari. De naam van Klain circuleerde al langer als kanshebber voor de belangrijke functie van stafchef. 'Ron Klains uitgebreide en gevarieerde ervaring en vermogen om samen te werken met mensen uit het hele politieke spectrum is precies wat ik nodig heb in een stafchef van het Witte Huis als we deze crisis willen trotseren en ons land weer bijeen te brengen', aldus Biden op Twitter.