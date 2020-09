In de Verenigde Staten heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zijn Republikeinse rivaal Donald Trump woensdag scherp aangevallen.

'De voornaamste verantwoordelijkheid van een president is het Amerikaanse volk beschermen en dat doet hij niet. Dat diskwalificeert hem totaal', verklaarde de Democraat tijdens een toespraak in Wilmington, in Delaware.

Hij wees er onder andere op dat de Amerikaanse president weigerde om in de strijd tegen het virus sociale afstandsmaatregelen uit te vaardigden voor het hele land.

Ook zei de voormalige vice-president wantrouwig te staan jegens Donald Trump wat betreft de productie en de distributie van een doeltreffend vaccin tegen COVID-19. 'Ik vertrouw vaccins, ik vertrouw wetenschappers, maar ik vertrouw Donald Trump niet. En op dit moment kunnen Amerikanen ook geen vertrouwen hebben', aldus Joe Biden.

