Bendegeweld teistert Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince

Bij bendegeweld in een straatarme voorstad van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn tussen 8 en 12 juli minstens 234 mensen gedood of gewond geraakt. Dat blijkt zaterdag uit een balans van de Verenigde Naties.

Sinds vrijdag 8 juli vormt Cité Soleil, het armste en meest dichtbevolkte deel van Port-au-Prince, het decor van een bendeoorlog. Al dagenlang weerklinkt het geschut van automatische wapens in de bidonville, maar de lokale politie komt wegens een gebrek aan manschappen en uitrusting niet tussenbeide.

De lokale mensenrechtenorganisatie RNDDH berichtte midden deze week dat er reeds 89 doden en 74 gewonden waren gevallen, maar een balans van het VN-Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten valt dus nog zwaarder uit. ‘De meeste slachtoffers hebben niet rechtstreeks te maken met de bendes, maar ze werden geviseerd door bendeleden en we hebben ook nieuwe informatie gekregen over seksueel geweld’, zo meldt de organisatie.

‘We maken ons grote zorgen over de verergering van het geweld in Port-au-Prince en de toename van de schendingen van de mensenrechten die de zwaarbewapende bendes plegen tegen de bevolking’, schrijft woordvoerder Jeremy Laurence van het Hoog Commissariaat. Hij roept de autoriteiten opnieuw op om tussenbeide te komen in Cité Soleil en de mensenrechten te beschermen.

Ook de ziekenwagens kunnen niet vrij rondrijden in Cité Soleil om gewonden te helpen. Er is ook een belangrijke brandstofterminal gevestigd in het stadsdeel. De bevoorrading van tankstations in de hele hoofdstad is daardoor verstoord. Op de zwarte markt swingen de prijzen voor brandstoffen de pan uit.