Enkele bekende Belgen, van de gebroeders Dardenne tot Jef Neve en Saskia De Coster, steunen de oproep van het Comité van Armeense Belgen om het conflictgebied Nagorno-Karabach te erkennen.

Deze week stemt het federale parlement een resolutie die de agressie van de Turkse en Azerbeidzjaanse legers in het conflictgebied Nagorno-Karabach in de zuidelijke Kaukasus aan de kaak stelt. De parlementsleden vragen een internationale aanwezigheid in de regio om de vrede te handhaven en een onderzoek te starten naar oorlogsmisdaden.

Het Comité van Armeense Belgen is tevreden met deze resolutie, maar vraagt dat het parlement nog verder gaat en Nagorno-Karabach als onafhankelijke staat erkent. 'Want zonder erkenning en dus zonder regering wordt de regio aan haar lot overgelaten en kan ook de internationale gemeenschap niets ondernemen', klinkt het.

De oproep wordt gesteund door bekende ondertekenaars als de gebroeders Dardenne, Delphine Lecompte, Mia Doornaert, Rik Van Cauwelaert, Lieven Annemans en Hendrik Bogaert.

'België kan zich niet langer stilhouden en moet Nagorno-Karabach erkennen en er duurzame betrekkingen opbouwen', klinkt het. 'Deze zuivering in dit Kaukasusgebied is geen "accident de parcours", maar een bewuste en terugkerende politieke strategie. Waarbij grootmachten Turkije en Rusland onderliggende economische en politieke belangen verdedigen. Nagorno-Karabach is de meest lucratieve corridor op de kaart in deze rurale streek.'

Ook de Franse senaat erkende Nagorno-Karabach onlangs als onafhankelijke staat.

Jarenlang conflict

Nagorno-Karabach behoort volgens de Verenigde Naties toe aan Azerbeidzjan, maar de enclave met een etnisch Armeense meerderheid scheidde zich in de jaren negentig af van Bakoe en verklaarde zich onafhankelijk. Dat leidde toen al tot een bloedig conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië. Dat conflict laaide dit jaar in september weer op.

De strijd verliep dit jaar voorspoedig voor Azerbeidzjan. De Armeense regering zag zich daardoor genoodzaakt een door Rusland bemiddelde vredesovereenkomst te tekenen waarin ze afstand deed van gebieden in en rond de enclave. Een Russische vredesmacht van ongeveer 2.000 troepen is in de regio ingezet om ervoor te zorgen dat het staakt-het-vuren wordt nageleefd.

Nieuwe beschietingen

Een maand na het einde van de gevechten is het dit weekend echter opnieuw tot beschietingen gekomen in het gebied. Bij een vuurgevecht vielen meerdere doden en zeker drie gewonden. De autoriteiten van het gebied spraken zaterdag over een aanval door Azerbeidzjan op een van zijn militaire posten.

Meer dan 4.600 mensen kwamen om het leven bij de gevechten van dit jaar.

