Vorige week zonk de Russische kruiser 'Moskva' in de Zwarte Zee. Het schip had een grote symbolische en strategische waarde voor het Russische leger. Op het internet zijn voor het eerst beelden opgedoken van het schip in erbarmelijke staat. Wat weten we over het schip en de omstandigheden waarin het zonk?

Vorige week woensdag brak een brand uit op het vlaggenschip van de Russische vloot, de Moskva. De brand zorgde voor een explosie, waarschijnlijk omdat ze in aanraking kwam met munitie. Het schip zonk na die explosie in de Zwarte Zee.

Zowel symbolisch als militair is dat een zware tegenvaller voor het Russische leger. De Moskva gold als één van de kroonjuwelen van de Russische marine, bovendien zou het schip strategisch belangrijk zijn om kuststeden te veroveren. Oekraïense autoriteiten beweren dat zij via het gebruik van Neptunus-raketten de brand veroorzaakt hebben. Volgens Russische berichtgeving was een storm de oorzaak van de brand.

Eerste bewegende beeld van de Moskva. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/Ju0BqJwF5S — Yorrick de Vries (@hugeglassofmilk) April 18, 2022

De Moskva was één van de belangrijkste schepen in de Russische marine en stond via geavanceerde luchtafweer in voor de bescherming van een hele vloot. Het was één van de drie zogenaamde 'Slava-schepen' die stammen uit de Sovjet-tijd en zelfs in staat zijn om nucleaire wapens te vervoeren. Het was ook het oorlogsschip dat in het begin van de invasie Oekraïense soldaten brutaal aanvielen op Slangeneiland in de Zwarte Zee nadat die weigerden om het eiland af te staan. De laatste woorden van de Oekraïense soldaten, die hun Russische tegenstanders verwensten, gingen toen viraal.

Volgens militair analist Pavel Luzhin heeft Rusland nu een aanzienlijk deel van zijn capaciteit op zee verloren en wordt een aanval op Odessa of Mykolajiv via de kust nu een pak moeilijker.

Schade na bombardementen in Mykolajiv. Het uischakelen van de Moskva maakt het voor Rusland moeilijk om de stad te veroveren. © iStock

Nu duiken er online beelden op van een Russische kruiser die zinkt na een explosie. Bepaalde factoren wijzen uit dat de kans zeer reëel is dat die beelden van de Moskva zijn. Het gaat duidelijk om beelden van een kruiser van de zogenoemde Slava-klasse, met vooraan aan elke kant diagonaal naar voor gerichte lanceerbuizen voor raketten. Er zijn in de Russische vloot nog Slava-schepen die er zo uitzien, maar die worden momenteel niet gedeponeerd op de Zwarte Zee. Het lijkt dus om de Moskva te gaan.

Op de beelden is te zien hoe het Russische schap slagzij maakt en op het punt lijkt te staan om te zinken. Uit de boot komen dikke, zwarte rookpluimen.

Volgens de Amerikaanse kapitein John Konrad, die een boek schreef over bestrijding van vuur op schepen, is dit een teken van een zware, hete brand. 'Gitzwarte rook is een gevolg van de verbranding van zware brandstoffen of synthetische materialen en ook van een onvolledige verbranding. Het is een zeer gevaarlijke situatie.'

Het schip lijkt ook verlaten. Konrad beweert op Twitter dat, op basis van de beelden, het schip nog te redden lijkt. 'Het lijkt alsof de Moskva nog gered kon worden, en de kapitein het schip te vroeg verlaten heeft.'

This is the Russian Flagship #Moskva before she sank. It's impossible to fully assess the situation aboard based on one picture but marine salvage masters must make assumptions based on little information. As a ship captain and ship fire author here's what appears to be likely🧵 pic.twitter.com/pUjqo4j3Bs — John Konrad V (@johnkonrad) April 17, 2022

Militaire experten melden aan BBC dat de schade op het schip toegebracht lijkt door Neptunus-raketten, waar het Oekraïense leger mee werkt. Brits admiraal Chris Parry beweert dat hij 'geen twijfel heeft dat één of twee raketten de Moskva geraakt hebben.' Toch zijn sommige experten terughoudender, en noemen ze het beeldmateriaal 'te beperkt' om definitieve conclusies te kunnen trekken.

Volgens de Novaja Gazeta Europe, een onafhankelijke Russische krant, zijn zo'n 40-tal mensen omgekomen bij de brand. De krant baseert zich in grote mate op een anonieme getuigenis van een moeder van een van de bemanningsleden die het overleefde. Volgens die bron waren het weldegelijk raketten die de Moskva tot zinken brachten.

