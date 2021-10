De Zweedse cartoonist Lars Vilks, die in 2015 het doelwit was van een aanslag in Kopenhagen en onder bescherming leefde nadat hij in 2007 de profeet Mohammed had afgebeeld als een hond, is zondag omgekomen bij een verkeersongeval in het zuiden van Zweden. Hij was 75 jaar oud. Ook twee politieagenten die hem moesten beschermen, lieten het leven.

De politie sluit de hypothese van een kwaadwillige daad uit. 'Dit wordt onderzocht zoals elk ander verkeersongeval,' aldus een woordvoerder van de plaatselijke politie. Op de vraag of er aanwijzingen zijn die wezen op iets anders dan een ongeval, antwoordde hij ontkennend. 'Het onderzoek zou in een andere richting zijn gegaan moest dat het geval zijn geweest', voegde hij toe.

Het ongeval gebeurde zondagmiddag op de E4 ter hoogte van de stad Markaryd toen de auto in botsing kwam met een vrachtwagen die in de tegengestelde richting reed. Beide voertuigen vlogen vervolgens in brand. Volgens de krant Expressen reed de personenwagen aan hoge snelheid om een nog onbekende reden door een vangrail alvorens in aanrijding te komen met de vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur werd overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de politie.

Aanslag in Kopenhagen

Sinds de publicatie van zijn tekening van Mohammed als hond - die volgde op de Deense cartoons van de profeet die in 2005 werden gepubliceerd - leefde Lars Vilks onder bijna voortdurende politiebescherming als gevolg van de talrijke doodsbedreigingen aan zijn adres. In 2015, in de maand na de aanslag tegen Charlie Hebdo, was hij naar alle waarschijnlijkheid het doelwit van een aanslag in Kopenhagen. Vilks was aanwezig op een bijeenkomst met onder meer de Franse ambassadeur rond vrijheid van meningsuiting en een 22-jarige schutter - een Deen van Jordaans-Palestijnse herkomst - probeerde binnen te dringen. Hij werd tegengehouden door de 55-jarige regisseur Finn Norgaard, die hij doodschoot. Vervolgens verwondde de schutter ook drie agenten, die dachten dat ze hem verwond hadden. Enkele uren later viel dezelfde dader een synagoge aan, waar hij een bewaker doodschoot. Nog later overleed de 22-jarige nadat hij het vuur had geopend op agenten die hem wilden arresteren.

De politie sluit de hypothese van een kwaadwillige daad uit. 'Dit wordt onderzocht zoals elk ander verkeersongeval,' aldus een woordvoerder van de plaatselijke politie. Op de vraag of er aanwijzingen zijn die wezen op iets anders dan een ongeval, antwoordde hij ontkennend. 'Het onderzoek zou in een andere richting zijn gegaan moest dat het geval zijn geweest', voegde hij toe. Het ongeval gebeurde zondagmiddag op de E4 ter hoogte van de stad Markaryd toen de auto in botsing kwam met een vrachtwagen die in de tegengestelde richting reed. Beide voertuigen vlogen vervolgens in brand. Volgens de krant Expressen reed de personenwagen aan hoge snelheid om een nog onbekende reden door een vangrail alvorens in aanrijding te komen met de vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur werd overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de politie. Sinds de publicatie van zijn tekening van Mohammed als hond - die volgde op de Deense cartoons van de profeet die in 2005 werden gepubliceerd - leefde Lars Vilks onder bijna voortdurende politiebescherming als gevolg van de talrijke doodsbedreigingen aan zijn adres. In 2015, in de maand na de aanslag tegen Charlie Hebdo, was hij naar alle waarschijnlijkheid het doelwit van een aanslag in Kopenhagen. Vilks was aanwezig op een bijeenkomst met onder meer de Franse ambassadeur rond vrijheid van meningsuiting en een 22-jarige schutter - een Deen van Jordaans-Palestijnse herkomst - probeerde binnen te dringen. Hij werd tegengehouden door de 55-jarige regisseur Finn Norgaard, die hij doodschoot. Vervolgens verwondde de schutter ook drie agenten, die dachten dat ze hem verwond hadden. Enkele uren later viel dezelfde dader een synagoge aan, waar hij een bewaker doodschoot. Nog later overleed de 22-jarige nadat hij het vuur had geopend op agenten die hem wilden arresteren.