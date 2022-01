Estland, Letland en Litouwen zullen antitank- en luchtafweerraketten naar Oekraïne sturen, en Tsjechië artilleriegranaten. Duitsland toont zich vrijdagavond niet opgezet met de plannen: The Wall Street Journal weet dat Berlijn de Esten weigert de benodigde toestemming te geven om deze wapens naar Oekraïne te sturen.

De drie Baltische staten, die vroeger onder Sovjetbewind stonden, meldden in een verklaring dat ze Amerikaanse Javelin- en Stingerraketten zouden sturen, nadat ze daar eerder deze week de toestemming voor hadden gekregen van Washington. Estland zal Javelin-antitankraketten leveren en Letland en Litouwen Stinger-luchtafweerraketten. Die Javelin-raketten werden in Duitsland geproduceerd, en dus heeft Talinn toestemming van Berlijn nodig. Duitsland is niet van plan die toestemming te geven, verneemt de Amerikaanse krant bij Estse en Duitse overheidsbronnen. Talinn hoopt Berlijn nog te overtuigen.

De Amerikaanse regering heeft eerder deze week de Baltische staten wel toestemming gegeven Amerikaanse wapens naar Oekraïne te sturen. 'Wij hopen van harte dat Oekraïne deze wapens niet hoeft te gebruiken', aldus de Litouwse minister van Defensie Arvydas Anusauskas. 'De Baltische staten dringen er bij Rusland op aan een einde te maken aan zijn agressieve en onverantwoordelijke gedrag.' Hij zei ook dat de wapens 'in de nabije toekomst' zouden worden geleverd.

De Estse minister van Defensie, Kalle Laanet, zei dat het 'belangrijk was Oekraïne op alle mogelijke manieren te steunen'.

'Chantagetechnieken'

Tsjechië zal artilleriegranaten van het kaliber 152 milimeter leveren, zei minister van Defensie Jana Cernochova vrijdag in Praag. De regering moet het besluit nog goedkeuren. De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Jan Lipavsky, beschuldigde Rusland van 'chantagetactieken' tegen Oekraïne. Zij bereiden zich voor op het 'slechtst mogelijke scenario' en zijn bereid verdere sancties tegen Moskou te steunen. Beide leiders spraken de hoop uit op een vreedzame oplossing van de crisis. Onder meer Groot-Brittannië en Polen stuurderen recent al wapens naar Oekraïne.

