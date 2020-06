De Congolese minister van Justitie, Célestin Tunda Ya Kasende, is zaterdag opgepakt in de hoofdstad Kinshasa en na enkele uren weer vrijgelaten. Er woedt momenteel een politieke crisis in de Congolese regeringscoalitie.

Tunda Ya Kasende werd overgebracht naar het parket-generaal bij het Hof van Cassatie, meldde volksvertegenwoordiger Felix Kabange Numbi, een voormalige minister. De justitieminister zou volgens hem verdacht worden van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Het is niet duidelijk hoe het verder moet na zijn vrijlating.

Momenteel is er politieke hoogspanning in de coalitie, die bestaat uit de formatie van huidige president Félix Tshisekedi en de partij van zijn voorganger, Joseph Kabila. Tunda Ya Kasende, die ook vicepremier is, geldt als een vertrouweling van Kabila.

Voor zijn inrekening had de minister zelf aan AFP laten weten dat er agenten rond zijn huis waren. Gerechtelijke bronnen meldden dat er bevel tot medebrenging was tegen de minister. De minister zei dat document niet gezien te hebben en wees erop dat hij immuniteit heeft als lid van de regering.

Tijdens de ministerraad vrijdag had president Tshisekedi zwaar uitgehaald naar zijn minister van Justitie, omdat die het regeringsadvies over drie controversiële wetsvoorstellen had overgemaakt aan het parlement.

De wetsvoorstellen van leden van Kabila's FCC over het statuut van magistraten leidden voorbije week tot protest bij de UDPS-partij van de president. De FCC heeft op zich een meerderheid in het parlement en levert de premier en het merendeel van de 66-koppige regering.

