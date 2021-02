De Armeense president Armen Sarkissian weigert zaterdag het bevel tot het ontslag van de chef van het leger van zijn eerste minister Nikol Pasjinian te ondertekenen. Volgens de president is het ontslag van de stafchef van het leger Onik Gasparian ongrondwettelijk.

'De president heeft in het kader van zijn constitutionele bevoegdheden het document teruggestuurd met bezwaren', aldus het presidentschap in een persbericht. Volgens de president kan de politieke crisis 'niet worden opgelost door regelmatig verantwoordelijken te vervangen'.

In Armenië lopen de spanningen al weken hoog op, sinds premier Pasjinian in november een vredesakkoord tekende met Rusland. Daarmee gaf de premier de nederlaag toe tegenover Azerbeidzjan in de oorlog in de omstreden regio Nagorno-Karabach. De oppositie houdt de premier persoonlijk verantwoordelijk voor de Armeense nederlaag en eist zijn ontslag, maar de premier heeft al meerdere keren geweigerd om af te treden.

Donderdag kende de crisis een stevige heropflakkering toen Pasjinian aankondigde de topman van het leger te ontslaan. Gasparin had kort daarvoor het ontslag van de premier en zijn regering gevraagd, wat volgens Pasjinian een poging tot militaire staatsgreep was.

Zowel aanhangers als tegenstanders van de premier kwamen de afgelopen dagen massaal op straat. Zaterdagochtend bevonden zich nog steeds minstens 5.000 manifestanten voor het parlement die het ontslag van de regering eisen.

