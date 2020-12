Het Argentijnse Congres heeft woensdag een abortuswet goedgekeurd, na een stemming in de Senaat waar twaalf uur debat aan voorafging. Dat maakte Senaatsvoorzitster Cristina Kirchner bekend.

De Argentijnse Kamer, het lagerhuis van het Congres, had de wet al goedgekeurd op 11 december. Zo is abortus voortaan toegelaten tot veertien weken zwangerschap. Er stemden 38 senatoren voor de wet, 29 tegen en 1 persoon onthield zich. Buiten het parlement drukten duizenden voorstanders van de abortuswet hun vreugde uit na de stemming. Tot nu toe was abortus in Argentinië slechts toegelaten bij verkrachting of als de moeder in levensgevaar was. De wet daarover dateerde van 1921. De Argentijnse Senaat staat erom bekend dat ze conservatiever is dan de Kamer. In 2018 verwierp ze nog een gelijkaardige wet. Argentinië, dat nog steeds zeer katholiek is, was zeer verdeeld over de kwestie.

Paus Franciscus, zelf een Argentijn, bleef lang stil over de kwestie. Maar dinsdag publiceerde hij een boodschap op Twitter waarin hij benadrukte dat de 'Zoon van God als een verworpene werd geboren, om ons te vertellen dat iedere verworpene een kind is van God'. 'Hij kwam ter aarde zoals een kinde ter aarde komt, zwak en fragiel, zodat we onze zwakheden met tederheid kunnen aanvaarden', aldus de paus. Ook al refereerde de paus niet expliciet naar de abortuskwestie, toch interpreteerde de Argentijnse pers die als een verwerping van de wet. Naast Argentinië is abortus slechts legaal in Latijns-Amerika in Cuba, Uruguay, Guyana en de Mexicaanse deelstaat Mexico.

