Het is, zoals klimatoloog Philip Klotzbach van de Colorado State University aan National Geographic verklaart, gevaarlijk om één orkaan te linken aan klimaatsverandering. 'Want als je het tegenovergestelde hebt' - hij bedoelt een storm die zich klassiek gedraagt - 'is dat dan niet in overeenstemming met klimaatsverandering? Niet noodzakelijk'.Maar we maken in elk geval een 'hyperactief' orkaanseizoen mee. Dat was door meteorologen voorspeld, en de voorspelling wordt bewaarheid. Terwijl orkaan Sally, de 18de benoemde storm van het seizoen, nog woedt, ontwikkelen zich boven de Atlantische Oceaan twee nieuwe tropische stormen, Teddy en Vicky. Er is voor dit seizoen nog één naam over: Wilfred. Met Wilfred zijn de 21 letters van het alfabet opgebruikt (q, u, x, y en z worden overgeslagen). Tot dusver gingen 7 letters naar orkanen, 13 naar tropische stormen.Als de 21 letters zijn opgesoupeerd, schakelt men over op de 24 letters van het Grieks alfabet. Komende stormen zullen dit jaar Alpha, Beta, Gamma enzovoort heten. Het is, noteert The New York Times, slechts de tweede keer in de geschiedenis dat men de noodoplossing van het Grieks alfabet moet aansnijden. De vorige keer was in 2005, toen er 28 tropische stormen woedden, waarvan een deel met orkaankracht. Dat men aan de Griekse letters zal toekomen, lijdt weinig twijfel. Het orkaanseizoen loopt van 1 juni tot 30 november. Er liggen ruim nog twee maanden aan stormgeweld in het verschiet.Niet alleen zijn er opvallend veel stormen, ze willen ook nog wel eens afwijken van de norm.De recentste orkaan Sally verplaatste zich tegen het tempo van een voetganger door het zuiden van de VS (3 tot 5 kilometer per uur), was wispelturig van richting en bijzonder nat. Dat Sally plaatselijk zo nat was, hangt samen met haar trage tempo. Een snel doortrekkende orkaan is per tijdseenheid even nat, maar een trage orkaan kan urenlang tot een halve dag voor regen zorgen. Sally veroorzaakte gigantische wateroverlast. Vijftig centimeter neerslag was niet uitzonderlijk.Is dat alles, ondanks de eerdere waarschuwing van specialist Klotzbach, in verband te brengen met de opwarming van het klimaat?Vele onderzoekers denken van wel. Een studie uit 2018, gepubliceerd in het Journal of Climate voorspelde al tragere en nattere orkanen. De orkaan Harvey, die in 2017 de stad Houston onder water zetten, zou volgens die studie het model van de toekomst kunnen worden. Dat orkanen (of tropische stormen) trager zijn, kan ermee te maken hebben dat het temperatuurverschil tussen tropen en polen kleiner wordt, waardoor de straalstroom, en de winden die orkanen voortstuwen, vertragen. Dat stormen natter zijn, is een gevolg van die traagheid en ook van het feit dat lucht bij hogere temperaturen meer vocht kan vasthouden. Maar ook die studie maakt voorbehoud bij de eigen resultaten. Elke storm is uniek, verregaande conclusies zijn aanvechtbaar. Stormen ondergaan complexe invloeden, die prognoses heikel maken.In het geval van Sally lag de stormkracht lager dan gevreesd. Met 168 kilometer per uur tijdens piekmomenten lag de snelheid ongeveer 50 procent lager dan in orkanen van 'categorie 5'. Dat viel mee, maar de wateroverlast zorgde voor vernielingen in onder meer de staten Florida, Georgia en Alabama.